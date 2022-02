La loi sur la protection de la jeunesse restera un moulin à itinérance

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des travaux de la Commission parlementaire sur la révision de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Coalition Jeunes+ réagit avec inquiétude au projet de loi qui est non seulement insuffisant pour protéger les enfants, mais n'améliore en rien la question de la prévention de l'itinérance chez les jeunes.

Rappelons que 20 % des jeunes vivent au moins un épisode d'itinérance dans la première année suivant leur sortie du système de protection de la jeunesse et que 50% des jeunes qui fréquentent les organismes jeunesses en itinérance ont vécu un placement à la DPJ.

Nous reconnaissons que le projet de loi 15 respecte plusieurs recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent), très bien accueillie par la Coalition Jeunes+ en mai dernier .

Nous devons cependant soulever d'importantes lacunes du projet de loi 15, passées sous silence par la majorité des médias, mais décriées par Régine Laurent et l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, lors de leur témoignage du 7 et 8 février 2022:

L'insuffisance des mesures prévues pour agir en amont, en prévention du placement, en développant une offre de services adaptée, accessible et rapide pour les enfants et leurs familles.

Des mesures d'aide à la transition à la vie adulte insuffisantes et excluant les jeunes les plus à risque.

Le refus de prolonger l'âge des services de la DPJ de 18 ans à 21 ans aux jeunes qui en auraient le besoin. Selon une déclaration du ministre Carmant « Étendre ce délai jusqu'à 21 ans semble «difficile» aux juristes de l'état, a-t-il mentionné mardi. » Son cabinet a également rappelé que « La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) définit en effet un enfant comme une personne de 18 ans, et donc, ne s'applique plus au-delà de cet âge » a son cabinet.

La Coalition Jeunes+ rappelle pourtant que d'autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, ont réussi à surpasser cette barrière de l'âge de majorité, en offrant des services volontaires jusqu'à 25 ans.

En tant que coalition unissant différents acteurs socio-communautaires et institutionnels du milieu jeunesse, incluant des jeunes engagés et ayant un savoir expérientiel, nous affirmons que la prévention de l'itinérance est primordiale, que l'État doit agir en amont du placement et accompagner efficacement la transition à la vie adulte des jeunes placés, tout en leur offrant des services le temps nécessaire suivant leur placement. L'État doit assumer ses responsabilités comme ce qui est demandé aux parents pour leurs enfants qui ont atteint leur majorité.

À propos de la Coalition Jeunes+

La Coalition Jeunes+ est une coalition québécoise créée en 2018 et gouvernée par des chercheurs, des jeunes, des organismes communautaires et des regroupements. La Coalition vise à mobiliser les principaux acteurs vers un effort concerté et constructif dans la lutte à l'itinérance jeunesse, dans une approche fondée sur le respect et la promotion des droits des jeunes de 12 à 30 ans au Québec.

