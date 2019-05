La LNH et Ticketmaster annoncent une entente historique de 10 ans

« Ticketmaster est très fière de notre partenariat de longue date avec la LNH », a déclaré Jared Smith, président de Ticketmaster, expliquant que « la LNH n'a rien à prouver ayant toujours été la première à utiliser les dernières technologies les plus innovatrices qui soient. En clair, tous les partenaires des clubs de la LNH pourront mettre en œuvre Presence et SafeTix™ en prévision de la prochaine saison, ce qui réduira encore davantage la fraude à la billetterie et donnera aux équipes de meilleurs éclairages sur leurs fans, les aidant ainsi à cultiver des relations encore plus solides avec eux. »

Étant l'une des premières organisations à adopter la technologie billetterie et établissement de Ticketmaster, la LNH, par son engagement indéfectible en faveur de cette technologie, a déjà été vecteur de nombreux avantages dans toute la Ligue. Aux rendez-vous des étoiles de la LNH 2018 et 2019, 85 % et 88 % des fans, respectivement, sont entrés dans les arénas moyennant un billet électronique, sur mobile, ce qui a simplifié de beaucoup l'accès au site et donné aux clubs une idée plus précise des supporters, puisque, ayant la chaîne de garde complète d'un billet, ils savent non seulement qui a acheté le billet, mais qui a assisté au match. D'autre part, la LNH est la première à utiliser la billetterie mobile au Stade historique commémoratif Navy-Marine Corps, à l'occasion de la Série des stades Coors Light de la LNH (2018 Coors Light NHL Stadium Series™), et au stade Notre Dame pour la Classique d'hiver Bridgestone 2019 de la LNH (2019 Bridegstone NHL Winter Classic®).

Du fait de son partenariat suivi avec la Ligue, Ticketmaster offrira en permanence aux fans les meilleurs choix d'inventaire sur Ticketmaster.com/nhl et via la NHL Ticket Exchange (voûte aux billets de la LNH), ce qui facilite plus que jamais l'achat, la vente et le transfert de billets, en toute sécurité, pour les parties de la LNH. Outre sa relation à long terme avec la LNH, Ticketmaster est aussi le partenaire de billetterie officiel de 26 clubs de la LNH.

Par ailleurs, Ticketmaster élargira son rôle dans les aspects billetterie touchant la planification et l'exécution des événements de prestige de la LNH, notamment la Classique d'hiver de la LNH (NHL Winter Classic®, la Fin de semaine des étoiles de la LNH (NHL® All-Star Weekend), la Série des stades de la LNH (NHL Stadium Series™) et d'autres encore.

Comme le prévoit le renouvellement partenarial, la LNH mettra à profit Ticketmaster Presence™, la plateforme de billetterie numérique et de contrôle d'accès de nouvelle génération, dans les arénas de la LNH, dès la saison prochaine. Cet complément technologique permettra à SafeTix™, la dernière amélioration de Presence, d'ajouter aux billets numériques des éléments anti-contrefaçon et de donner aux clubs une meilleure visibilité sur les participants à leurs événements.

En d'autres termes, la technologie SafeTix™ de Ticketmaster permet aux organisateurs d'événements de contrôler les billets en reliant au téléphone mobile de chaque spectateur, au moyen d'un code à barres crypté qui se rafraîchit automatiquement toutes les quelques secondes, chaque billet numérique unique et identifiable. Les billets intègrent également la technologie NFC qui permettra aux fans d'entrer dans les établissements par simple « tap and go » (tapez et entez) aux entrées. Ces renforts techniques protègent contre la capture d'écran ou la photocopie de billets, puis la vente répétée de ceux-ci par des revendeurs peu scrupuleux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/893241/NHL_Ticketmaster_deal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893220/NHL_Ticketmaster_Logo.jpg

