L'impact économique de la pandémie a amené de nombreuses familles à vivre avec un revenu réduit, ce qui peut entraîner un stress supplémentaire et, en fin de compte, avoir des conséquences sur les enfants. Selon les résultats de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes , les parents qui ont des inquiétudes quant à l'argent sont plus susceptibles d'avoir des enfants hyperactifs et anxieux que ceux qui n'ont pas de telles inquiétudes.

Parler aux enfants de la littératie financière en période de crise permet de les doter des compétences dont ils ont besoin pour se préparer aux situations d'urgence et les surmonter. Pour ce faire, ABC Alpha pour la vie Canada vient tout juste de publier un nouveau cahier d'activités destiné aux familles dans le cadre du programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC. Intitulé Une sortie au parc d'attractions, le cahier s'intègre à la série L'argent en action axée sur la littératie financière familiale. Il est offert en anglais, en français et en chinois simplifié.

Le cahier Une sortie au parc d'attractions peut être téléchargé gratuitement à alphabetisationfamilialedabord.ca et traite des opérations mathématiques de base telles que l'addition et les fractions, ainsi que de sujets d'actualité tels que les revers financiers et la planification en vue de dépenses imprévues.

En plus du cahier d'activités téléchargeable, plusieurs courtes vidéos pédagogiques sur chacune des activités seront offertes. Les vidéos seront enregistrées par des employés bénévoles de HSBC qui guideront les familles dans chacune des activités, offrant une expérience d'apprentissage plus interactive.

« Il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler d'argent à vos enfants et leur donner la confiance dont ils ont besoin pour connaître une vie financièrement sûre », déclare Mack Rogers, directeur administratif de ABC Alpha pour la vie Canada. « Nous remercions encore une fois la Banque HSBC Canada pour son soutien continu envers ce programme, qui s'est avéré plus important que jamais. »

Le programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC a été créé en 2015 pour réunir les parents et leurs enfants afin qu'ils aient du plaisir tout en apprenant en famille. Une sortie au parc d'attractions est le 15e cahier d'activités du programme et compte plus de 80 histoires et exercices, le tout rédigé en langage clair. Le cahier comprend une grande variété d'activités de littératie familiale et est idéal pour les familles dont les enfants sont âgés de 6 à 11 ans.

« Le moment n'a jamais été aussi propice pour apprendre à la maison en famille, déclare David Kuo, directeur du réseau de succursales de l'Ontario de HSBC Canada. « En tant que participant au programme, j'ai pu constater les effets positifs des familles développant ensemble leurs compétences en calcul et en gestion financière. Nous sommes fiers de soutenir les familles de partout au Canada dans leur parcours de littératie financière. »

Le programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC a rejoint des familles dans chaque province et territoire, et le matériel a été téléchargé et distribué plus de 835 000 fois. Des centaines d'employés de HSBC d'un océan à l'autre continuent de participer par le biais d'ateliers en personne et virtuels.

Pour en apprendre davantage sur le programme et pour accéder aux cahiers d'activités, consultez alphabetisationfamilialedabord.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de la littératie chez les adultes, visitez abcalphapourlavie.ca, ou suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux : Services aux entreprises, Services bancaires internationaux et marchés, et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. HSBC Holdings plc, la société mère de la Banque HSBC Canada, est établie à Londres. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires, soit en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 984 milliards de dollars US au 31 décembre 2020, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.

