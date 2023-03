La médecine de précision est en plein essor, et un nouveau rapport de l'ACMTS départage espoir et engouement au sujet de ces technologies et souligne des thèmes qui pourraient influer sur leur adoption

OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Des tests qui pourraient modifier les cheminements cliniques en oncologie. Des outils offrant un accès aux résultats de tests génétiques et des façons d'interagir avec les professionnels de la santé. Des tests qui aideraient à prédire quels médicaments fonctionneraient chez quelles personnes dans le traitement des troubles de santé mentale.

D'après un rapport publié récemment par l'ACMTS, ces technologies font partie des cinq technologies de la santé à surveiller dans le domaine de la médecine de précision -- une approche novatrice à l'égard du traitement et de la médecine dans laquelle on tient compte des gènes, des caractéristiques et de l'environnement d'une personne afin de guider et de personnaliser ses soins.

En plus de relever les technologies les plus susceptibles de transformer les systèmes de santé au cours des cinq prochaines années, le rapport souligne cinq thèmes s'appliquant à la médecine de précision en général, et qui pourraient empêcher les systèmes de santé de réaliser le plein potentiel de ces technologies. Parmi ces thèmes, mentionnons la disparité dans l'accès et l'utilisation, les pressions accrues sur la capacité et les infrastructures des systèmes de santé, et les défis de la règlementation et de l'évaluation de ces technologies.

« La médecine de précision représente un des grands tournants à venir en soins de santé; elle va avoir une incidence importante sur la prestation des soins et sur les pressions exercées sur nos systèmes de santé, explique Lesley Dunfield, vice-présidente aux dispositifs médicaux et interventions cliniques de l'ACMTS. Ce rapport met en évidence de nouvelles technologies fort susceptibles de modifier les processus actuels et de changer la façon dont nous diagnostiquons et traitons de nombreuses maladies, et auxquelles on devrait donc porter attention. »

Voici les cinq technologies de médecine de précision relevées par l'ACMTS :

Des outils numériques pour évaluer l'information génétique et guider les patients dans les soins

Une biopsie liquide pour guider le choix du traitement anticancéreux

Les technologies « omiques » et les cheminements cliniques

Les tests pharmacogénomiques pour les troubles de santé mentale

Le dépistage génétique à l'échelle de la population

Et voici les cinq thèmes à surveiller :

Les disparités dans la mise en œuvre des technologies de médecine de précision

Les pressions accrues sur la capacité et les infrastructures des systèmes de santé découlant de l'utilisation de la médecine de précision

L'évolution des rôles et du champ d'exercice des professionnels de la santé

La complexité de l'interprétation des résultats

Les défis de la règlementation et de l'évaluation des technologies de médecine de précision

La liste de tendances à surveiller 2023 de l'ACMTS présente 10 technologies et thèmes liés à la médecine de précision. Destinée aux décideurs, elle met en vedette 5 technologies susceptibles de définir les soins de santé au Canada au cours des cinq prochaines années, et 5 thèmes qui influeront sur le développement et l'adoption de ces technologies .

Publiée annuellement, la liste de tendances à surveiller de l'ACMTS vise à repérer et à évaluer les avancées les plus prometteuses dans le domaine des technologies numériques et des technologies de la santé afin de guider les activités et programmes canadiens en matière d'innovation. Elle fournit aux dirigeants des systèmes de santé des renseignements contextuels en vue des décisions qu'ils pourraient avoir à prendre.

. Elle fournit aux dirigeants des systèmes de santé des renseignements contextuels en vue des décisions qu'ils pourraient avoir à prendre. Pour préparer le rapport, nous avons fait une présélection de technologies émergentes et de thèmes connexes à partir de la documentation publiée et de l'actualité du domaine, avec les conseils d'un groupe consultatif d'experts. Les éléments présentés dans la liste ont été sélectionnés par un groupe d'experts au moyen d'un processus décisionnel consensuel. On trouve dans le rapport une description détaillée de la méthodologie employée.

