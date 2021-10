Cette nouvelle initiative a pour but d'offrir un accès à des bourses de formation et d'études, à du mentorat et à des possibilités d'emploi aux Canadiennes qui s'identifient comme des femmes et qui sont issues de divers horizons, y compris les personnes noires, autochtones et de couleur, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les femmes handicapées et les Canadiennes de première génération

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de sa mission L'esprit de viabilité , la LCBO lance aujourd'hui sa nouvelle initiative L'esprit d'inclusion , un programme destiné à donner l'occasion aux femmes issues de la diversité de faire leur entrée dans le secteur des boissons alcooliques, d'y progresser et de s'y épanouir. En collaboration avec nos partenaires, nous offrirons des bourses de formation et d'études, des possibilités de mentorat et des stages coopératifs rémunérés aux étudiantes inscrites aux programmes sur les boissons alcooliques du Collège Niagara . Par ailleurs, un poste de chercheur-boursier à l' Université Brock sera créé, dont le titulaire aura pour tâche de faire la lumière sur les obstacles auxquels les femmes issues de la diversité font face dans le monde du vin, de la bière et des spiritueux.