La lavalloise Nutcache prend de l'expansion au Brésil

« Nutcache connaît une croissance de plus de 15% depuis le début de la pandémie puisque plusieurs entreprises recherchent des outils de gestion de projet collaboratifs pour leurs employés travaillant de la maison. Or, la situation du recrutement ici au Québec pour des employeurs du secteur des technologies de l'information est, comme tout le monde le sait, très difficile. On manque de main-d'œuvre qualifiée partout. C'est pourquoi, nous nous sommes tournés du côté du Brésil pour combler nos besoins en emplois », affirme Alain Nadeau, président fondateur de Nutcache.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Nutcache recrute au Brésil puisque l'entreprise de Laval y est implantée depuis 2018. L'ajout d'une cinquantaine d'employés portera donc ses effectifs brésiliens au-delà de 75 employés.

Cette nouvelle vague d'embauches profitera directement à sa clientèle grandissante que sont les moyennes et grandes entreprises et les équipes de toutes tailles puisque les personnes recherchées viendront combler des postes au niveau de la programmation, des ventes et du service à la clientèle. De nombreuses bonifications au logiciel Nutcache sont donc à prévoir dans les prochains mois.

Les bureaux de Nutcache au Brésil sont situés dans le secteur du Porto Digital, le cœur du pôle technologique de Recife.

À propos de Nutcache

Nutcache est une entreprise canadienne responsable du développement d'une solution de gestion de projet tout-en-un qui permet aux entreprises et aux équipes de toutes tailles de travailler plus efficacement. Plus précisément, Nutcache est une application de gestion de projet orientée affaires qui inclut la budgétisation, le suivi du temps, la gestion des dépenses, la facturation, le tout organisé dans un espace collaboratif. D'ailleurs, Nutcache s'est vue décernée de nombreux prix qui attestent de la qualité de son produit. Pour en savoir plus sur l'entreprise et sa plateforme, visitez le site www.nutcache.com.

