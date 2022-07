Le groupe GAC a présenté le système d'exploitation Psi, son système d'exploitation normalisé, développé de manière indépendante, à l'échelle du véhicule, dans tous les domaines et basé sur l'architecture électrique et électronique X-SOUL. Le système améliore efficacement la compatibilité logicielle des systèmes informatiques des véhicules en unifiant son interface et ses composants principaux.

Un nouvel écosystème ADiGO amélioré, désormais élargi pour inclure une solution de cockpit intelligent en plus des technologies d'aide à la conduite, a également été dévoilé.

Le système de cockpit intelligent ADiGO SPACE est doté d'un assistant vocal intelligent qui répond en moins de 0,6 seconde, et d'un système audio de premier ordre avec un contenu d'infodivertissement actualisé.

Pendant ce temps, le système de conduite intelligent ADiGO PILOT mis à niveau est désormais équipé de 39 capteurs avancés et d'une plateforme informatique haute performance. Applicable non seulement aux technologies avancées d'aide à la conduite et au stationnement intelligent, ADiGO PILOT est également utilisé dans les services de robotaxi autonomes.

Le groupe GAC a également lancé sa nouvelle génération de batterie super fer-lithium basée sur la technologie microcristalline (SmLFP), qui fournit des batteries avec une densité d'énergie de qualité supérieure de 13,5 % et une densité d'énergie en volume supérieure de 20 % à celle des cellules de batterie lithium phosphate de fer produites en série sur le marché. Outre la technologie SmLFP, le groupe GAC a présenté son architecture modulaire hybride Mega Waves et a dévoilé pour la première fois son moteur à hydrogène de 1,5 litre. Le moteur à hydrogène présente une consommation d'hydrogène de 0,84 kg/100 km. Ces deux technologies seront des solutions clés dans les efforts de l'entreprise pour atteindre la neutralité carbone.

La révélation de la voiture concept monospace à hydrogène, a également eu lieu. La conception avant-gardiste de la voiture, inspirée de l'architecture chinoise, embrasse la vision d'une vie meilleure grâce aux nouvelles technologies et fait écho à la quête d'innovation de GAC.

Le moteur GAC, sous la direction de la mission d'innovation du groupe GAC, continuera à placer le concept de « technologie et d'innovation » au cœur de sa valeur de marque. Les technologies innovantes présentées lors de la journée technologique de GAC 2022 seront essentielles à la progression du moteur GAC sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel. GAC s'engage à utiliser ses fortes capacités de développement et ses progrès technologiques pour atteindre de nouveaux sommets dans le but de construire un avenir à faible émission de carbone et respectueux de la mobilité.

