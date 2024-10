La Journée québécoise des centres communautaires de loisir : Découvrez votre centre local le 3 octobre!

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui est soulignée la 13e édition de la Journée québécoise des centres communautaires de loisir. Pour l'occasion, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) invite l'ensemble des Québécoises et des Québécois à découvrir leur centre communautaire de loisir local. À travers la province, ce sont plus de 87 centres communautaires de loisir répartis dans 11 régions administratives qui ouvriront leurs portes sous la thématique « Les centres communautaires de loisir au cœur de nos quartiers ».

« Connaissez-vous le centre communautaire de loisir de votre quartier ou de votre municipalité? Si vous n'y avez encore jamais mis les pieds, c'est l'occasion de le faire ce jeudi 3 octobre pour découvrir des activités qui pourraient vous plaire! », invite Ginette Faucher, présidente de la FQCCL. Constitués à l'initiative des gens d'une communauté ou d'un quartier, les centres communautaires de loisir accueillent des personnes provenant de tous les milieux et proposent des activités et des services touchant tous les domaines pour tous les âges. Au cœur des activités de loisir s'épanouit un espace privilégié pour créer des connexions et nourrir le sentiment d'appartenance des gens à leur communauté. « Les centres communautaires de loisir sont bien plus que de simples lieux d'activités, poursuit Ginette Faucher, ce sont des milieux de vie ouverts à toutes les générations qui jouent un rôle essentiel dans l'épanouissement des citoyens et l'amélioration de la qualité de vie des familles ».

Les centres communautaires de loisir ont pour mission de favoriser le développement holistique des personnes, de soutenir les familles et d'encourager leur implication dans leur communauté locale. Pour ce faire, les centres adoptent une approche d'éducation populaire pour leur permettre de comprendre leur réalité, de prendre en main leur quotidien et de participer activement à la transformation sociale de leur milieu. Les personnes fréquentant le centre y trouvent un lieu où s'organiser pour résoudre leurs problèmes communs, améliorer leurs conditions de vie et revitaliser leur communauté. « Le 3 octobre, venez découvrir près de chez vous un milieu de vie florissant qui a à cœur votre épanouissement et celui de l'ensemble de la collectivité qui s'y implique. On vous invite à franchir la porte! », conclut Ginette Faucher.

