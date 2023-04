MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le 6 avril 2023, des actions se tiendront partout au Canada dans le cadre de la journée nationale d'action contre les surdoses. Pour souligner la journée, les deux associations nationales représentant les personnes utilisatrices de drogues - L'Association Canadienne des personnes qui utilisent des drogues (ACPUD) au Canada et l'Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD) au Québec - organisent une conférence de presse virtuelle avec les organismes en réduction des méfaits, d'un océan à l'autre pour exiger des gouvernements en place d'agir immédiatement afin d'endiguer la crise des surdoses qui s'aggrave de jour en jour et fait plus de victimes que les accidents de la route.

Scientifiquement, la réduction des méfaits a fait ses preuves tandis que la guerre à la drogue nous a prouvé son inefficacité à régler les problèmes associés à la consommation de substances. Des substances toxiques déciment notre communauté aux quatre coins du pays.

Les personnes utilisatrices de drogues ont droit à la santé et leur savoir expérientiel est précieux afin de développer des outils et programmes qui correspondent à leurs besoins. Conséquemment, nous attendons des gouvernements en place de soutenir financièrement et d'être à l'écoute des groupes d'usagers, partout au Canada ; au moment d'instaurer des politiques sur les drogues afin d'avoir un impact réel sur les conditions de vies et de santé des personnes plutôt que de gaspiller les fonds publics.

« Il y a plus de surdoses que jamais, plus de décès que jamais. Au lieu fournir plus de ressources au milieu communautaire pour agir sur cette crise de santé publique, nous devons réduire les services. Nous ne pouvons pas éteindre un incendie avec un verre d'eau. » - Jean-François Mary, Directeur général de l'organisme Cactus Montréal.

La stigmatisation tue alors que l'approvisionnement sécuritaire sauve des vies.

Différents intervenants de partout au Canada vous partageront leur réalité lors de la conférence virtuelle du 6 avril qui se déroulera sur Zoom à 8h00 HAP | 9h00 HAR | 10h00 HAC | 11h00 HAE | 12h00 HAA | 12h30 HAT.

Isabelle Fortier - Québec, Représentante du Québec de Moms Stop the Harm

Vous pouvez vous inscrire à la conférence en cliquant sur le lien suivant : Inscription au webinaire - Zoom

D'autres actions se dérouleront d'un océan à l'autre au cours de la journée. Des manifestations auront lieu notamment à Montréal et à Sherbrooke.

SOURCE Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)

Renseignements: Pour informations ou entrevues : En français : Chantal Montmorency, Directrice générale de l'AQPSUD, (438) 935-8330, [email protected]; En français et en anglais : Jean-François Mary, Directeur général de Cactus Montréal, Membre de l'AQPSUD et de l'ACPUD, (514) 813-2855, [email protected]; En anglais : Natasha Touesnard, Directrice générale de l'ACPUD, (902) 223-9151, [email protected]