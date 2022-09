La Journée des compétences pour réussir met en lumière l'importance des compétences générales dans un marché du travail en pénurie de travailleurs

TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu la Journée des compétences pour réussir, une occasion de sensibiliser les gens à l'importance des compétences clés dans les domaines de l'apprentissage, du travail et de la vie en général. Recensées par le gouvernement du Canada dans le cadre d'une analyse des compétences répondant aux besoins d'un marché du travail en pleine évolution, ces compétences comprennent : la lecture, la rédaction, le calcul, les compétences numériques, la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, l'adaptabilité, et la créativité et l'innovation.

Le taux de chômage n'ayant jamais été aussi bas et le nombre de postes vacants étant élevé, les entreprises s'affairent à modifier leur approche d'embauche. Les facteurs qui étaient importants pour les employeurs canadiens auparavant, tels que l'expérience professionnelle directe et les qualifications professionnelles, deviennent de moins en moins essentiels. Dorénavant, les employeurs évaluent plutôt l'aptitude d'un candidat à occuper un poste en fonction de ses compétences générales, telles les Compétences pour réussir.

Au fur et à mesure que la technologie prend de plus en plus d'importance dans les milieux de travail canadiens, ces compétences générales deviennent encore plus essentielles. Comme la technologie évolue très rapidement, les compétences axées sur celle-ci deviennent souvent obsolètes en deux ans à peine. Ce sont les compétences générales, comme le travail d'équipe et la communication, qui sont les plus importantes et qui demeurent utiles dans le contexte de différents postes au sein d'une organisation. Au fur et à mesure que l'automatisation et l'intelligence artificielle continuent d'évoluer, les compétences générales devront venir compléter les capacités de la technologie de pointe.

« L'essor de l'automatisation touchera tous les emplois, non seulement ceux que l'on appelle traditionnellement les emplois peu qualifiés, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Tous les travailleurs devront être prêts à apprendre et à s'adapter tout au long de leur vie, car même les emplois les moins qualifiés exigeront une combinaison de compétences transférables et spécifiques. Afin que notre pays puisse disposer d'une bonne main-d'œuvre qualifiée, il est indispensable que les Canadiens acquièrent de solides compétences générales pour réussir non seulement au travail, mais aussi dans la vie. »

Les Canadiens ont accès à plusieurs moyens d'améliorer leurs compétences générales; entre autres, des programmes tels Le Savoir en action, un programme de littératie ayant pour objectif de soutenir les apprenants adultes et de leur donner les outils dont ils ont besoin. Le programme vise à accroître les occasions de formation s'adressant aux apprenants adultes, aux employés et aux employeurs.

Pour en savoir davantage sur la formation professionnelle et la Journée des compétences pour réussir, visitez abcalphapourlavie.ca.

Le programme Le Savoir en action est financé en partie par le Programme d'apprentissage, d'alphabétisation et d'acquisition des compétences essentielles pour les adultes du gouvernement du Canada.

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

