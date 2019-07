La Journée Déli-Don fait des miracles, un dessert Blizzard à la fois

En moyenne, 35 000 enfants sont admis à un hôpital du réseau Children's Miracle Network chaque semaine. C'est l'équivalent de 5 000 enfants par jour et de 62 par minute. Afin de soutenir ces enfants et leurs familles, les employés de Dairy Queen, les bénévoles et les intervenants combinent leurs efforts pour mettre l'accent sur la Journée Déli-Don et aider à recueillir des fonds.

« En tant que partenaire très important du Children's Miracle Network depuis 1984, Dairy Queen a versé plus de 39 millions de dollars à 12 hôpitaux pour enfants au Canada, offrant ainsi à des milliers d'enfants un avenir meilleur et plus prometteur », a déclaré Mark Hierlihy, président et directeur général de Fondations d'hôpitaux pour enfants, le réseau sans but lucratif qui gère le Children's Miracle Network au Canada. « Grâce à chaque dollar recueilli le 8 août, Dairy Queen a un impact personnel sur la vie des enfants du Canada et nous aide à atteindre notre vision ultime : en changeant la santé des enfants, nous changerons la santé du Canada. »

« À Dairy Queen Canada, notre rôle consiste à desservir les collectivités, en offrant aux familles un emplacement pour créer des souvenirs et profiter d'un dessert durant l'été, ou grâce à notre partenariat avec le Children's Miracle Network », a indiqué Candida Ness, directrice principale du marketing, Dairy Queen Canada. « Nous sommes fiers de notre capacité à soutenir la Journée Déli-Don et sommes reconnaissants du travail acharné de nos franchisés à longueur d'année pour la rendre possible. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée Déli-Don, visitez lajourneedelidon.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #MiracleTreatDay et les comptes suivants :

Facebook - @DairyQueenCanada @ChildrensMiracleNetworkCanada

Instagram - @DQCanada @CMN_Canada

Twitter - @DQCanada @CMNCanada

À propos de Dairy Queen Canada

Dairy Queen Canada Inc. (DQC) est une entité à part entière d'International Dairy Queen. DQC fait partie de la famille Berkshire Hathaway, une entreprise contrôlée par Warren Buffet. Au Canada, DQC développe, accorde une licence à et dessert un réseau de plus de 680 emplacements Dairy QueenMD, dont la plupart offrent les boissons Orange JuliusMD, ainsi qu'à plus de 26 magasins Orange Julius. Les emplacements Dairy QueenMD offrent des produits exclusifs comme les desserts BlizzardMD, les gâteaux DQMD, les smoothies aux fruits Orange JuliusMD Premium et les JuliusMD Originals, en plus de crème glacée molle, de boissons frappées, de hamburgers et de poulet chaud, des desserts chauds, des sandwichs et des collations.

À propos du réseau Children's Miracle Network

Le réseau Children's Miracle Network® recueille des fonds pour 170 hôpitaux pour enfants, dont 12 se trouvent au Canada. Ces hôpitaux, à leur tour, utilisent l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin. Lorsqu'un don est versé, il reste dans la communauté, afin que chaque dollar puisse aider les enfants de la région. Établi en 1983, le réseau Children's Miracle Network recueille des fonds pour soutenir la recherche cruciale et l'éducation, acheter de l'équipement pour sauver des vies, et assurer l'excellence des soins, le tout pour soutenir notre mission de sauver et d'améliorer les vies du plus grand nombre possible d'enfants. En apprendre plus à ChildrensMiracleNetwork.ca

À propos de Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

L'organisme à but non lucratif Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada (FHEC), créé en 2017, recueille des dons pour un ensemble de fondations d'hôpitaux à l'échelle nationale. Il est considéré comme le plus grand bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. FHEC continue à recevoir l'appui généreux des membres du réseau Children's Miracle Network®, ainsi que le soutien de nouvelles entreprises et donateurs. Ensemble, nous représentons 13 des hôpitaux pour enfants au Canada où nous relevons les plus grands défis; nos hôpitaux prennent en charge les cas les plus graves. Vos dons aident votre hôpital pour enfants local à s'assurer que tous les enfants malades et blessés ont accès aux meilleurs soins d'un océan à l'autre.

SOURCE Dairy Queen Canada

Related Links

http://www.dairyqueen.com/ca-en/