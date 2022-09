La Journée de la marque Autel Robotics prend son envol avec le concours de vidéos Autel Flight Club

BOTHELL, Washington, 17 septembre 2022 /CNW/ - Autel Robotics, un important concepteur de drones et d'appareils de photographie aérienne, a entrepris aujourd'hui une série d'activités dans le cadre de l'événement officiel de célébration de sa marque, Journée d'Autel.

Autel Robotics célèbre la Journée Autel avec le concours de vidéos Autel Flight Club

Cet événement qui se tiendra du 17 septembre au 31 octobre a pour thème cette année « Nouvelles perspectives. Nouvelles possibilités » et comprend le concours de vidéos Autel Flight Club. Le concours invite les utilisateurs à explorer les possibilités infinies qui s'offrent à eux dans le ciel et à filmer des séquences avec une nouvelle perspective. Autel espère que les participants utiliseront les drones des séries EVO Nano, EVO Lite ou EVO II pour créer de courtes vidéos.

Le modèle EVO Nano+ est doté d'un cardan à trois axes, ainsi que d'un capteur CMOS de 1/1,28 pouce (0,8 pouce) capable de prendre des photos 4K de 50 MP. Il ne pèse que 249 g, soit le même poids qu'un téléphone intelligent standard, ce qui le rend très facile à transporter presque n'importe où. La conception de la matrice de filtres de couleur RJJB de ce drone comprend une grande ouverture f/1,9 qui permet aux utilisateurs de réduire le bruit de façon supérieure et de créer des images exceptionnelles dans des conditions de faible luminosité.

Le modèle EVO Lite+ offre aux utilisateurs une grande souplesse pour exprimer leur créativité. Le drone offre aussi des fonctions supplémentaires pour aider à filmer des images exceptionnelles depuis les airs. Il offre une capture vidéo en 6K tout en offrant une portée de vol plus longue avec moins d'interférence et un système d'évitement d'obstacles à angle ultra large. L'ouverture réglable, allant de f/2,8 à f/11, aide les utilisateurs à modifier l'exposition et la profondeur du champ pour créer d'excellents effets et styles lors de la prise de photos. L'EVO Lite+ est tout aussi habile à prendre des clichés la nuit puisqu'il est doté d'un capteur d'image CMOS de 1 pouce et d'un algorithme intelligent de clair de lune pour capturer des détails d'image clairs et éclatants.

L'entreprise acceptera les participations durant la période de l'événement. Elle procédera à une évaluation impartiale et annoncera les gagnants. Les utilisateurs doivent d'abord créer leur contenu avec un drone Autel puis suivre @Autelrobotics sur Instagram ou YouTube et mentionner ce compte lorsqu'ils publient leur contenu sur l'une de ces plateformes de médias sociaux en utilisant le mot-clic #AutelDay.

Autel a prévu plusieurs prix pour les meilleures participations. Le gagnant du premier prix remportera 2 000 $. Il y aura aussi deux gagnants pour le deuxième prix et trois gagnants pour le troisième prix, qui recevront respectivement 1 500 $ et 1 000 $ chacun. De plus, 20 autres participants recevront des prix spéciaux. Veuillez consulter les règlements du concours de vidéo pour obtenir plus de détails.

Autel organisera d'autres ateliers et tournées hors ligne lors de campagnes promotionnelles dans différentes villes du monde. L'entreprise invitera aussi des représentants bien connus de l'industrie à présenter les derniers produits de l'entreprise lors de l'événement. Pour connaître les arrangements particuliers relatifs aux activités hors ligne, veuillez consulter l'annonce de votre région.

Pour souligner l'événement Journée d'Autel, l'entreprise propose également une offre spéciale exclusive aux clients. Du 17 au 30 septembre, Autel réduira de 20 % les ensembles EVO Lite+ Premium et EVO Nano+ Premium, qui seront offerts à 1 479 $ et à 879 $ respectivement.

À propos d'Autel Robotics

Autel Robotics est formée d'une équipe de professionnels de l'industrie qui ont une véritable passion pour la technologie et qui comptent plusieurs années d'expérience en ingénierie. Depuis sa fondation en 2014, Autel s'est toujours efforcée d'innover pour répondre aux besoins de sa clientèle et travaille continuellement à relever les normes de l'industrie des drones. Le siège social de l'entreprise est situé à Shenzhen, au cœur de l'industrie technologique chinoise. Elle possède également des centres de recherche et de développement dans le monde entier, notamment à Seattle et à Munich et dans la Silicon Valley.

Pour en savoir plus, visitez www.autelrobotics.com ou suivez Autel Robotics sur Facebook @autelrobotics et Instagram @autelrobotics, ou abonnez-vous à la chaîne YouTube Autel Robotics.

