La jeunesse touchée en temps de pandémie : Deux pères de famille lancent Le Défi Trombone Jaune pour la fête des Pères

Frédéric Lucas a lui-même adopté deux enfants issus du centre de jeunesse de Montréal. « La paternité a été pour moi plus que magique, d'autant plus que j'ai senti que j'ai offert une deuxième chance à des enfants… mes enfants! » déclare Frédéric.

Chaque année, il y a plus de signalements à la DPJ que de naissances au Québec. 325 signalements sont faits chaque jour et plus de 5 000 enfants sont suivis par la DPJ de Montréal.

Pandémie et jeunes de la DPJ

Au Québec, sur les 43 549 signalements retenus par la DPJ en 2019-2020, près de 25% de ces jeunes entrent bientôt dans la vie adulte.

Un jeune de la DPJ sur cinq va vivre une forme d'itinérance dans les mois suivant sa sortie de centre jeunesse.

Les jeunes qui sortent d'un placement après leur majorité se trouvent très souvent en situation de grande vulnérabilité (stabilité résidentielle, santé mentale, accès à l'emploi). Cette situation est été exacerbée par la pandémie.

Les jeunes sortis de placement sont nettement plus susceptibles d'éprouver des problèmes de détresse psychosociale. La distanciation sociale et physique durant la pandémie les a particulièrement affectés.

Échanges et dons

Le principe est simple, on contacte l'équipe du Défi Trombone Jaune via leur site Web ou Facebook et on offre un objet d'une valeur supérieure au dernier objet échangé. Une chaine de troc qui se poursuivra jusqu'au 12 aout, journée internationale de la jeunesse. L'objet final sera vendu pour remettre un chèque à la Fondation. Une firme comptable veille sur le déroulement des opérations.

« Un enfant qui vit des défis dans son milieu familial aura un parcours plus difficile, notre rôle est de leur faciliter ce chemin. C'est pour cela justement qu'on invite les entreprises et les individus à contribuer via le Défi Trombone Jaune, » dit Jonathan, cofondateur du Défi Trombone Jaune. Jonathan et sa famille se sont fait connaître dans la série C'est plus qu'un jardin, présentée sur Unis TV. Sa femme Caroline et ses enfants ont construit un jardin et une serre artisanale sous la supervision de Jean-Martin Fortier, maître à penser de l'agriculture bio-intensive au Québec, et du maraîcher Dany Bouchard. Caroline qui est médecin de famille et Jonathan un entrepreneur, ont joué à la fin de chaque journée de travail dans le jardin avec leurs enfants.

« Cette aventure de potager nous a ouvert les yeux. Le privilège d'être en famille, d'être si proche de la terre, de s'aimer, de vivre sainement… on a compris encore plus le besoin criant d'une jeunesse qui souffre. Quand la jeunesse est fragile, c'est le futur du Québec qui est en danger, » rajoute Jonathan.

LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL

La Fondation du Centre jeunesse de Montréal vient en aide aux jeunes de la DPJ de la naissance à l'âge adulte. Avec le soutien de la communauté et de ses partenaires, elle finance plus des programmes qui contribuent à l'épanouissement de ces jeunes et facilitent leur transition vers l'âge adulte. Elle finance, entre autres, les frais de tutorat scolaire, des bourses d'études postsecondaires, les différentes dépenses lorsqu'un jeune part en appartement, des activités sportives et de loisirs qui permettent de découvrir des passions et de développer l'estime de soi.

« La crise actuelle frappe de plein fouet les jeunes et davantage ceux en situation de vulnérabilité. Les besoins engendrés par la pandémie sont plus urgents et plus intenses. Cette année, la Fondation du Centre jeunesse de Montréal a augmenté de 98 % l'aide apportée aux jeunes pour que leur contexte de vie soit favorable à leur réussite, notamment par la poursuite de leurs études. Des loyers, du matériel informatique, des frais de scolarité, du tutorat, des cartes alimentaires, etc. ont été offerts. Les initiatives continuent d'être nombreuses pour transformer leurs parcours en réussite. La prochaine rentrée scolaire est à nos portes et nous savons déjà que la demande sera importante », Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal.

À propos des frères Lucas

Nés à Montréal d'une mère éducatrice d'élèves du primaire et d'un père hôtelier, les frères Lucas ont été élevés avec de belles valeurs. Ils ont vécu en France, au Cambodge et au Québec. Tous deux entrepreneurs, Jonathan travaille avec Frédéric au sein de l'entreprise Prima Ressource fondée par ce dernier.

À propos du Défi Trombone Jaune

Le Défi Trombone Jaune est une campagne de collecte de fonds basée sur le don et l'échange au profit de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Lancée en juin 2021 à la fête des Pères, cette initiative sera un évènement annuel.

#DefiTromboneJaune

Site : https://www.trombonejaune.ca

Facebook : https://www.facebook.com/DefiTromboneJaune

Instagram : https://www.instagram.com/defitrombonejaune/

Formulaire pour le troc disponible sur le site Web.

Numéro de téléphone : 1 514 907 3498

SOURCE Défi Trombone Jaune

Renseignements: Pour une photo en haute résolution ou une entrevue avec l'un des frères Lucas : Contact média : Lamia Charlebois, Consultante en relations publiques, [email protected], 514 581 5831