- Des milliers de jeunes manifesteront dans des villes à travers le pays pour exiger que le gouvernement fédéral place l'action écologique au cœur de son plan de relance-

VANCOUVER, BC et TORONTO et MONTRÉAL et OTTAWA, ON et CALGARY, AB et SASKATOON, SK et HALIFAX, NS, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les étudiants, jeunes travailleur.s.e.s et leurs allié.e.s manifesteront à travers le pays en réaction à la trahison des promesses de protéger leur futur par le gouvernement Trudeau. Cette journée s'inscrit dans une action climatique globale organisée par Fridays for the Future, inspirée par Greta Thunberg.

En réponse à un Discours du Thrône déplorablement insuffisant par le Premier Ministre, et pour souligner leurs revendications pour l'avenir, les jeunes personnes du pays se mobiliseront aujourd'hui pour faire valoir qu'ils ne feront pas marche arrière jusqu'à ce qu'iels aient gagné la véritable justice économique, raciale, et climatique.

« Il y a cinq ans, ce même premier ministre a promis d'arrêter de subventionner les industries fossiles. Cette semaine, il a décidé de les prolonger. Nous sommes fatigués des promesses brisées de Trudeau. »

Nous devons agir contre la pandémie de manière décisive. Mais la pandémie n'existe pas dans le vide. Sous le gouvernement Trudeau, les émissions de GES ont continué d'augmenter , et rien dans le Discours du Trône n'indique que cela va changer.

« Il y a un an, le Gouvernement Trudeau a promis de planter deux milliards d'arbres. Il n'a rien fait. C'est à travers la lentille de cet écart entre les promesses et la réalité que les jeunes ont perçu ce discours. De plus, même si ces promesses étaient tenues, elles restent entièrement insuffisantes. C'est pourquoi nous manifesterons, crierons, et protesterons, car nos vies en dépendent. »

Atteindre la carbone-neutralité en 2030 - éliminer nos émissions en dix ans - ne peut être ignoré. C'est la seule option pour la planète.

En raison de refus des revendications des jeunes et des étudiant.e.s dans le Discours du Trône, les détails des manifestations suivent :

Toronto - Rue Bay & Wellesley West (Zone média au coin nord-ouest du croisement) commençant à 12 p.m. ET , jusqu'à 3 p.m. ;





Ottawa - Park de la confédération commençant à 11:30 a.m. ET ;





Vancouver (North Shore) -bureau de l'Hon. Jonathan Wilkinson (310 Esplanades E #201) commençant à 10:00 a.m. PT jusqu'à 1 p.m. ;





Vancouver - bureau de l'Hon. Joyce Murray (2112 W Broadway, Vancouver ) commençant à 10 a.m. PT jusqu'à 1 p.m. ;





Surrey - Holland Park (13428 Old Yale Rd.) manifestation vers le bureau de Randeep Sarai (10362 King George Blvd #170) commençant à 12:45 p.m. PT ;





Burnaby - bureau de Terry Beech (3906 Hastings St, Burnaby, BC , V5C 6C1) et une murale sur Ingleton Ave commençant à 10 a.m. PT , jusqu'à 12:45 p.m. ;





Halifax - Halifax City Hall (Grand Parade) commençant à 12 p.m. AT;





Calgary - Calgary City Hall (South Side) commençant à 12 p.m. CT manifestation vers McDougall Centre, jusqu'à 3 p.m. ;





Saskatoon - 222 3rd Ave. N, commençant à 1 p.m. heure locale;





Assomption - 831 blvd. De l'Ange Gardien Nord commençant à 4 p.m. ET ;





Sherbrooke - Hôtel de Ville de Sherbrooke commençant à 5pm. ET ;





Tremblant - École secondaire Curé-Mercure commençant à p.m. ET;





École secondaire Curé-Mercure commençant à p.m. ET; Nelson - Lakeside Park commençant à at 12pm PT ;

LA MANIFESTATION DE MONTRÉAL SERA LE 26 SEPTEMBRE

Montréal - Place du Canada commençant à 1 p.m. ET ;

Pour plus d'informations sur ce mouvement citoyen, http://wearenotgoingback.ca

Ces actions sont organisées par des organisateur.ices de C

Climate Strike Canada:https://climatestrikecanada.org/

Our Time:https://our-time.ca/

Contact média : Louis Ramirez, (514)974-5069, [email protected] ; Noah Zatzman, (416)708-5236, [email protected]