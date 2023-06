KINGSTON, Jamaïque, le 6 juin 2023 /CNW/ -- La Jamaïque s'apprête à lancer sa proposition d'impartition repensée à des centaines d'entrepreneurs, chefs d'entreprise et hauts dirigeants de sociétés multinationales, d'entreprises mondiales en démarrage et d'organisations de promotion du commerce lors du prochain sommet Outsource to Latin America and the Caribbean Global Digital Services Summit (O2LAC) qui aura lieu les 14 et 15 juin à Montego Bay, en Jamaïque.

La Jamaïque sera la première nation anglophone d'Amérique latine et des Caraïbes à accueillir ce sommet, qui en sera à sa neuvième édition. L'O2LAC a été créé par le Secteur du commerce et de l'intégration de la Banque interaméricaine de développement dans le but de libérer le plein potentiel de la région dans le secteur mondial des services numériques . Les chefs d'entreprise en apprendront davantage sur les percées dans les technologies émergentes comme l'IA. Ils découvriront des capacités avancées dans les domaines de l'impartition stratégique des processus opérationnels (BPO), de l'externalisation des processus de connaissances (KPO) et de l'externalisation des technologies de l'information (ITO), et repéreront de nouvelles opportunités commerciales grâce à des événements de jumelage interentreprises et entreprises-gouvernement.

En tant que ministre de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce, l'honorable sénateur Aubyn Hill explique que « l'O2LAC représente une excellente occasion pour le gouvernement de la Jamaïque et ses partenaires de présenter les offres de services numériques mondiaux redynamisés de la Jamaïque au plus grand rassemblement d'acheteurs et de fournisseurs de services potentiels de la région. Nous avons travaillé dur pour améliorer et rehausser l'offre de produits de la Jamaïque, et le lancement de notre nouvelle campagne mondiale à l'O2LAC fera connaître notre proposition de valeur unique et cimentera notre marque dans l'esprit des hauts dirigeants, entrepreneurs et experts en tant que meilleure option pour les entreprises mondiales qui cherchent à améliorer leurs objectifs d'impartition et leurs résultats de croissance.

La Jamaïque est déjà un lieu d'impartition bien établi et accueille des entreprises comme Conduent, Itel, Sutherland Global, Sagility, Startek et ibex. La plupart fournissent des services à certaines des plus grandes entreprises au classement Fortune 50. Avec plus de 85 entreprises actuellement en activité et un chiffre d'affaires annuel proche de 1 milliard de dollars américains, et employant plus de 60 000 personnes, le pays possède le plus grand secteur d'externalisation des Caraïbes. Les mesures incitatives de la zone économique spéciale permettent des concessions tarifaires et une réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés, et des investissements continus dans les télécommunications et l'infrastructure électrique garantissent la stabilité de l'électricité et des capacités à large bande qui font de la Jamaïque une destination de choix.

La nouvelle Politique nationale d'investissement comprend une série de politiques économiques, d'initiatives et de mesures de soutien conçues pour faciliter l'établissement d'entreprises dans le pays. Les efforts continus déployés par le Global Digital Services Sector (GDSS) de Jamaïque pour améliorer la formation, la certification et créer de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur, redynamiseront le marché jamaïcain et accueilleront un nouvel ensemble d'entreprises du palmarès Fortune 1000.

Shullette Cox, présidente de la Jamaica Promotion Corporation (JAMPRO), a déclaré : « Ce dont nous discuterons à l'O2LAC sera essentiel pour veiller à ce que les chefs d'entreprise comprennent comment ils peuvent exploiter tout le potentiel du secteur mondial des services numériques en expansion de la Jamaïque. Nous montrerons précisément comment les offres de la Jamaïque peuvent être adaptées pour répondre aux préoccupations du secteur mondial des services numériques. Par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle, nous améliorons continuellement nos capacités. Grâce au projet GDSS, nous créons des programmes de formation, d'apprentissage, de stage, de certification et de formation des formateurs. Lorsque nous les associerons au centre de talents du GDSS et au Career Pathway Framework, nous serons en mesure de mettre en contact de manière continue des milliers de Jamaïcains talentueux avec la formation spécialisée qui leur permettra de travailler dans le secteur. Le lancement de la campagne permettra de mieux comprendre la meilleure façon d'accéder aux meilleurs services d'impartition que la Jamaïque a à offrir et d'établir des synergies. »

L'O2LAC devrait attirer jusqu'à 600 participants locaux, régionaux et internationaux. Les conférenciers de l'événement comprennent : L'honorable sénateur Aubyn Hill, ministre de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce; Fabrizio Opertti, gestionnaire, Secteur de l'intégration et du commerce, Banque interaméricaine de développement (BID); Rahul Dodhia, directeur adjoint, IA for Good Research Lab; Steve Rudderham, chef, Services mondiaux, Carrier; Anand Biradar, président de la Global Services Association of Jamaica, et plusieurs chefs d'entreprise latino-américains ainsi que d'autres représentants de la BID.

Le secteur mondial des services numériques devrait croître pour atteindre 1 billion de dollars américains d'ici 2025, l'impartition des activités en Amérique latine et dans les Caraïbes représentant plus de 10 milliards de dollars de revenus et d'investissements régionaux. En tant que pays nommé Meilleur pays des Caraïbes pour faire des affaires par Forbes (2019), la Jamaïque vise à miser sur sa performance impressionnante dans l'industrie pour se hisser au premier rang des destinations de l'impartition en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Pour plus de renseignements sur l'O2LAC et pour consulter le programme, veuillez consulter le site https://outsource2lac.com

