La haute vitesse en région - Sogetel participe à l'effort global des gouvernements

NICOLET, QC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Sogetel est fière d'annoncer qu'elle lance un vaste chantier de construction de fibre optique pour desservir 12 726 nouveaux foyers en Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à une subvention de quelque 79 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada.

Ces deux gouvernements ont en effet annoncé un important projet conjoint de déploiement de la fibre optique à la maison dans des régions mal desservies du Québec. Cette vaste « Opération haute vitesse » touchera près de 150 000 foyers au Québec. Ce sont plus de 826 millions de dollars qui seront octroyés à une douzaine de fournisseurs de services Internet, dont Sogetel.

Le projet de Sogetel consiste à construire près de 4000 kilomètres de fibre optique dans différentes régions du Québec. Les territoires visés seront annoncés sous peu.

« Nous sommes fiers de redoubler d'efforts pour brancher les Québécois le plus rapidement possible, a indiqué Richard Biron, vice-président développement d'entreprise de Sogetel. Depuis 12 ans, Sogetel déploie massivement de la fibre optique dans les territoires mal desservis. Ce projet s'inscrit donc dans la vocation de notre entreprise, qui dessert les collectivités rurales depuis sa fondation en 1892. Notre équipe est prête à relever le défi ! »

À propos de Sogetel

Sogetel est une entreprise québécoise fondée en 1892 offrant des services de télécommunications à une clientèle résidentielle et d'affaires. Elle possède l'un des réseaux de fibre optique les plus étendus de toutes les compagnies indépendantes du Québec. Sogetel fournit une gamme complète de services de télécommunications, tels que les services Internet, téléphoniques et télévisuels. Elle propose aussi des services évolués de connectivité aux entreprises (fibre noire et allumée). Par l'intermédiaire de son affiliée Sogetel Mobilité, elle offre également des services de téléphonie cellulaire.

