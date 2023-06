TORONTO, le 23 juin 2023 /CNW/ - La Guilde canadienne des médias accueille favorablement la Loi sur les nouvelles en ligne, la nouvelle loi conçue pour soutenir la production de nouvelles et d'informations fiables au Canada. Le projet de loi C-18, qui a reçu la sanction royale, vise à corriger un déséquilibre flagrant dans l'industrie actuelle des médias, où les géants du Web tels que Meta (Facebook) et Google tirent d'énormes profits du précieux travail de collecte d'informations et de reportage effectué par les journalistes et les travailleurs des médias du Canada, sans payer un sous.

« La Loi sur les nouvelles en ligne est une étape importante qui permettra au public de continuer à avoir accès à des informations de qualité. Elle reconnaît le rôle vital que jouent des informations fiables dans une société démocratique, a déclaré Annick Forest, présidente de la Guilde. L'adoption de cette loi est une reconnaissance du fait que le journalisme de qualité ne peut pas être tenu pour acquis et qu'il nécessite une base économique équitable ».

Mme Forest a également souligné que la nouvelle loi « envoie un signal fort que le travail important que font les journalistes, pour découvrir la vérité, demander des comptes à ceux et celles qui détiennent le pouvoir, et informer les citoyens sur des questions vitales, est essentiel et constitue un pilier fondamental de la démocratie - et qu'il doit être rémunéré de manière équitable. »

La Guilde et de nombreux Canadiens et Canadiennes inquiets préconisent depuis longtemps des solutions à l'impact dévastateur des géants du Web qui utilisent l'accès au travail journalistique, s'appropriant ainsi environ 80 % des recettes publicitaires, tout en érodant la capacité de production des nouvelles et les emplois.

Cela a entraîné une réduction de la couverture médiatique dans les collectivités à travers le pays, des fermetures de salles de nouvelles, d'innombrables pertes d'emploi, une diminution des ressources journalistiques en général, et a entravé la capacité de fournir des informations de haute qualité à l'ensemble des Canadiens.

Mme Forest a salué le leadership et la détermination du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, qui a fait avancer ce projet de loi malgré de nombreux obstacles. « Il est particulièrement important que les producteurs de nouvelles, quelle que soit leur taille ou leur plateforme, qu'ils soient privés ou publics comme CBC/Radio-Canada, aient été inclus. »

La Guilde est impatiente de faire valoir les points de vue des travailleuses et travailleurs des médias dans les prochaines étapes, et compte tenu des besoins criants dans le secteur de l'information, et des défis tels que la désinformation croissante, il est à espérer que toutes les parties feront preuve de bonne volonté et de détermination pour aider à construire, ensemble, un écosystème de médias d'information plus juste et plus fort au Canada.

La Guilde canadienne des médias (Section locale 30213 de SCA Canada) est un syndicat démocratique des médias qui compte plus de 5 000 membres à l'échelle du pays. Nous croyons qu'un système médiatique de qualité, au service de tous les Canadiens, repose sur des organisations saines qui traitent les travailleurs de façon équitable.

SOURCE La Guilde canadienne des médias

Renseignements: Jeanne d'Arc Umurungi, Directrice des communications, Guilde canadienne des médias, [email protected], 416-708-4628