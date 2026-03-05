La Guilde du jeu vidéo du Québec et le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie annoncent un investissement public-privé de 2,1 M$ pour propulser le développement de l'industrie québécoise du jeu vidéo

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Guilde du jeu vidéo du Québec est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 1 050 000 $ sur trois ans du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour déployer son Plan stratégique 2026-2029 qui vise à renforcer la compétitivité et l'innovation d'un pôle d'excellence québécois.

Ce financement public sera jumelé à un financement privé équivalent, portant à plus de 2,1 millions de dollars les investissements consacrés à propulser l'industrie québécoise du jeu vidéo. Les axes prioritaires de développement sont : le financement, la productivité et la compétitivité, la recherche et le partage des données, le rayonnement et la commercialisation de nos jeux et du talent québécois à travers le monde.

« L'industrie du jeu vidéo occupe une place importante dans notre économie. En appuyant le Plan stratégique de La Guilde, nous soutenons un secteur qui innove, qui crée des emplois de qualité et qui contribue au rayonnement du Québec. Cet investissement donnera au secteur de nouveaux moyens pour renforcer sa compétitivité et poursuivre sa croissance. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Depuis plus de trente ans, le Québec s'impose comme un lieu d'excellence en création de jeux vidéo. Cet investissement appuie une industrie qui innove, qui collabore et qui attire des talents d'exception. Les initiatives structurantes portées par La Guilde renforceront encore davantage notre compétitivité et permettront à nos studios de se distinguer dans un marché mondial en pleine transformation. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

Acquisition de nouveaux talents

Dans le cadre du déploiement du Plan stratégique, La Guilde annonce les premières nominations.

Julien Coll, leader stratégique en innovation et précédemment codirecteur général du CDRIN, est nommé responsable du pilier Recherche et données. Il aura pour mandat de structurer une approche concertée en matière de R&D, de faciliter l'accès aux mécanismes de financement de la recherche et de mettre en place une structure de partage et de valorisation des données sectorielles.

Julien Bouvrais, expert reconnu ayant notamment travaillé plus de 25 ans au sein des studios québécois Ubisoft et Eidos-Montréal, est nommé responsable du pilier Productivité et compétitivité. Il contribuera à renforcer l'environnement d'affaires des studios québécois, notamment par la mutualisation de l'expertise, le développement de programmes de mentorat et l'amélioration de l'accès aux meilleures pratiques en gestion de production et en développement organisationnel.

« Le soutien du Ministère à l'industrie et ces premières nominations phares marquent le coup d'envoi de notre Plan stratégique qui bénéficiera à toutes nos entreprises membres. Nous remercions le gouvernement pour sa confiance dans l'écosystème du jeu québécois qui possède tous les atouts pour faire face à une compétition mondiale de plus en plus féroce. » indique Jean Jacques Hermans, directeur général, La Guilde du jeu vidéo du Québec.

À propos de La Guilde du jeu vidéo du Québec

La Guilde rassemble, représente et propulse plus de 360 entreprises de jeux vidéo qui emploient 15 000 personnes partout au Québec. Fière porte-voix d'une industrie de calibre mondial qui génère des retombées économiques de 1,4G$ au Québec, elle contribue au succès et au rayonnement des entreprises d'ici.

