La grue XGC88000 de 4 000 tonnes de XCMG termine son premier mandat à l'étranger, en Arabie saoudite

Fonctionnant dans une région désertique où la température peut atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit), la grue XGC88000 a mis en place la pièce d'équipement la plus lourde et la plus importante dès sa première tentative, à savoir la tour de lavage, d'une hauteur de 101,1 mètres (331,7 pieds) et d'un diamètre de 8,6 mètres (28,2 pieds). La grue XGC88000 dispose à la fois d'une flèche principale de 102 mètres et d'une flèche auxiliaire de 27 mètres jumelées à un bras élévateur de 1 250 tonnes pour assurer l'extension.

La grue sur chenilles de 4 000 tonnes a quitté la Chine à la mi-août pour un périple de 30 jours par la route maritime de la soie. À cette fin, XCMG a mis sur pied une équipe d'ingénieurs techniques et d'entretien pour appuyer l'opération. Celle-ci a collaboré avec le personnel de Sinopec pour terminer l'assemblage et la mise à l'essai de la grue.

Conçue conjointement par XCMG et Sinopec en 2013, la grue sur chenilles XGC88000, qui procure la plus grande force de levage au monde, a parcouru plus de 30 000 kilomètres (18 641 milles), traversant huit provinces de la Chine et soulevant 150 pièces d'équipement dans le cadre de 11 projets de construction d'importance, lesquelles totalisent collectivement 120 000 tonnes. Elle s'appuie sur trois technologies avant-gardistes, six technologies de premier rang mondial et plus de 80 brevets nationaux.

« XCMG est déterminée à collaborer avec Sinopec et d'autres entreprises chinoises pour soutenir l'initiative "Belt and Road". XCMG appliquant avec fermeté sa stratégie internationale visant à améliorer davantage sa marque au sein du marché mondial, le succès de la première incursion en Arabie saoudite confirme que notre équipement est sur la bonne voie et se trouve à l'avant-plan du marché mondial », soutient Weidong Chen, directeur général de Xuzhou Construction Machinery Col, Ltd.

La grue XGC88000 doit soulever deux réacteurs de 1 312 tonnes pour le projet UNITE EOEG III avant d'être déplacée et utilisée pour le projet GAS-P9 de séparation par courant d'air de la NIGC (National Industrial Gases Company) en Arabie saoudite, et aussi pour un projet de raffinage de pétrole en Oman.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.xcmg.com de même que les pages Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram de la société.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1018110/XGC88000.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Han Zhang, 953973793@qq.com, +86 516-8773 9408, http://www.xcmg.com

Related Links

http://www.xcmg.com