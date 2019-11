La grève des employés du CN a une incidence défavorable sur les activités du secteur minier au Canada

OTTAWA, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Canada (AMC) soulève de graves préoccupations quant aux répercussions importantes et néfastes que l'arrêt de travail découlant des désaccords entre le Canadien National (CN) et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada auront sur le secteur minier et l'ensemble de l'économie canadienne.

Les répercussions de cette grève sont très importantes sur les sociétés minières, lesquelles dépendent des chemins de fer pour le transport de fournitures vers les sites ou le transport de produits et de sous-produits d'exploitation. « Une grève des travailleurs du CN aura des conséquences très néfastes sur le secteur, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. La livraison de carburant et d'autres fournitures aux sites miniers sera compromise, tout comme le transport de produits minéraux. »

Le secteur minier est également le client le plus important des compagnies de chemin de fer de catégorie 1 au Canada; ils représentent de façon constante la majorité (52,3 % en 2018) des revenus du fret ferroviaire générés annuellement, et il s'agit du plus important groupe d'expédition en volume. La plus grande partie de ce volume de production est expédiée à des clients internationaux, qui représentaient collectivement 20 % (ou plus de 105 milliards de dollars) de la valeur totale des exportations canadiennes en 2018, et qui apportent constamment une contribution positive à la balance commerciale du Canada.

« Dans le secteur des minéraux et des métaux, l'expérience nous a appris qu'une interruption des services ferroviaires a de graves répercussions sur la capacité des sociétés de livrer des produits essentiels à leurs mines et d'acheminer des produits et sous-produits minéraux à leurs clients en aval, a expliqué M. Gratton. Les membres de l'AMC ont signalé que cette grève entraînera une réduction très importante ou une suppression de la capacité de transport ferroviaire et qu'elle déclenchera la fermeture de mines et la mise à pied en parallèle de milliers d'employés d'ici quelques jours. »

Dans le but d'éviter des dommages importants à l'économie, l'interruption douloureuse qui entraînerait un nombre incalculable de mises à pied à l'échelle du Canada, les dommages potentiels à la réputation du pays à titre de partenaire commercial fiable, particulièrement en tant qu'emplacement stable pour l'exploitation d'une entreprise et en tant que destination concurrentielle pour les investissements des entreprises, l'AMC exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler cet arrêt de travail avant qu'il porte atteinte à l'économie.

« Nous recommandons au gouvernement d'imposer un processus d'arbitrage exécutoire afin de régler le conflit, et d'envisager de rendre ce processus d'arbitrage obligatoire dans le cadre de futurs conflits de travail impliquant les compagnies des chemins de fer de catégorie 1, étant donné la fréquence et les effets négatifs de tels conflits », a conclu M. Gratton.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 97 milliards de dollars au PIB national et qui a été à l'origine de 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie 626 000 personnes directement et indirectement dans l'ensemble du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur d'Autochtones dans le secteur privé et un important client des entreprises autochtones.

