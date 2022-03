OTTAWA, ON, le 20 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) se dit très préoccupée par les effets dommageables que le conflit de travail entre le Chemin de fer Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire Teamsters Canada et la grève qui en a résulté ont sur le secteur minier et l'économie canadienne dans son ensemble.

« En tant que plus important groupe de clients industriels des chemins de fer du Canada, l'industrie minière a constaté directement à quel point les arrêts de travail imprévisibles nuisent à la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Comme la fluidité de la chaîne d'approvisionnement mondiale a été mise à rude épreuve au cours des derniers mois en raison de fortes fluctuations de la demande des consommateurs pendant la pandémie et des perturbations du transport maritime mondial, cette grève ne pouvait pas survenir à un pire moment. »

La force du Canada dans le secteur minier repose sur sa capacité à produire et transformer des minéraux de façon concurrentielle et à transporter efficacement les produits en provenance et à destination des marchés nationaux et internationaux. Ces activités de production, de transformation et de transport constituent l'assise qui permet à l'industrie de demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale.

« L'industrie minière est le plus important client du réseau ferroviaire canadien et, en 2019, les expéditions de charbon, de minerai de fer, de potasse et d'autres minéraux et métaux ont représenté 52,5 % du volume total du transport ferroviaire au Canada, a ajouté M. Gratton. La majeure partie de ce volume de production, qui est expédiée à des clients internationaux, représentait 21 % (102 milliards de dollars) de la valeur totale des exportations canadiennes en 2020 et contribue constamment à la balance commerciale du Canada. Les arrêts de travail comme ceux qui se produisent à l'heure actuelle entraînent d'énormes coûts d'exploitation additionnels pour les entreprises et sapent la réputation du Canada en tant que destination d'investissement pour les entreprises qui dépendent de la chaîne d'approvisionnement, comme l'industrie minière. »

Au cours des dernières années, le Canada a connu un nombre sans précédent d'interruptions dans sa chaîne d'approvisionnement dues à des mesures syndicales prises par les travailleurs des chemins de fer et des ports, de perturbations civiles prenant la forme de barrages ferroviaires aléatoires et sporadiques et de répercussions continues attribuables à la COVID-19. La fiabilité de la chaîne d'approvisionnement du Canada s'est considérablement détériorée au cours des 36 derniers mois, en grande partie en raison du nombre et de l'ampleur des perturbations régionales et nationales, notamment :

Hiver 2018, marqué par des interruptions du service ferroviaire

Congestion portuaire et ferroviaire à Vancouver à l'hiver 2019

à l'hiver 2019 Grève générale du Canadien National en novembre 2019

Barrages ferroviaires érigés en février et mars 2020

Grève au port de Montréal en juillet 2020

Tragique incendie de Lytton en juillet 2021

« L'AMC souligne depuis des années que la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement est un facteur déterminant pour les investissements de l'industrie minière, compte tenu du volume de produits minéraux et métallurgiques transportés au Canada, a dit M. Gratton pour terminer. Le Canada peut et doit faire mieux pour créer une chaîne d'approvisionnement logistique stable et prévisible qui rétablira la confiance envers le Canada comme partenaire commercial fiable, et le gouvernement devrait déployer tous les efforts possibles et utiliser tous les outils à sa disposition pour régler ce conflit. »

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 107 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie 692 000 personnes directement et indirectement dans l'ensemble du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur d'Autochtones dans le secteur privé et un important client des entreprises autochtones.

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Veuillez consulter le site www.mining.ca.

