À mesure que la Green Coffee Company se tourne vers l'avenir, l'entreprise met l'accent sur le renforcement de sa position en tant que principal producteur de café en Colombie. La voie menant à une stratégie de sortie réussie pour l'entreprise devenait de plus en plus évidente à mesure que celle-ci réalisait cette levée de capitaux. Cet investissement a permis à GCC de (1) doubler la superficie de ses plantations, pour atteindre 4 700 acres - devenant ainsi le deuxième plus important producteur de café en Colombie, et (2) devenir le producteur de café le plus avancé sur le plan technologique en Colombie et, à notre avis, à l'échelle mondiale.