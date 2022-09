L'entreprise est déjà le plus important producteur de café en Colombie. Se consacrant à la durabilité environnementale, sociale et économique, elle a pour objectif de devenir le plus grand producteur mondial de café arabica.

La nouvelle ronde consiste en un investissement en actions de 25 millions de dollars et un financement de la dette de 75 millions de dollars.

Le produit de la ronde de financement de série C sera investi dans d'autres acquisitions agricoles, dans le développement et les infrastructures agricoles, dans les opérations de torréfaction du café aux États-Unis et dans la distillation d'alcool des sous-produits du café.

MEDELLÍN, Colombie, 9 septembre 2022 /CNW/ -- La Green Coffee Company , une entreprise du portefeuille du Legacy Group et le plus grand producteur de café de Colombie, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa ronde de financement de série C de 100 millions de dollars. La ronde consiste en une proposition d'investissement en actions de 25 millions de dollars et un financement de la dette de 75 millions de dollars.

À ce jour, le financement par capitaux propres dépasse les 35 millions de dollars provenant de plus de 275 investisseurs à valeur nette élevée. Fondée en 2017, l'entreprise de café dont le siège social est situé aux États-Unis compte actuellement 27 fermes couvrant 6 652 acres de terres et environ 7,7 millions de caféiers. Elle est en bonne voie de réaliser des ventes de 13,4 millions de dollars en 2022 (produit 10 fois supérieur à celui de 2021) et d'environ 1,95 million de dollars en BAIIA en 2022. Elle prévoit aussi augmenter considérablement ses revenus et sa rentabilité au cours des prochaines années.

Les nouveaux capitaux permettront à l'entreprise de mettre de l'avant de nouvelles pratiques commerciales, qui transformeront la façon dont le café est produit, transformé et monnayé en Colombie. Le nouvel investissement devrait fournir à la Green Coffee Company les capitaux nécessaires pour étendre ses activités en Colombie, accélérer ses activités de torréfaction du café aux États-Unis et lancer sa propre gamme de liqueurs et de spiritueux distillés à partir de la cerise de café et d'autres sous-produits du café.

« Cette ronde de financement nous aidera à atteindre notre objectif de devenir le plus grand producteur de café arabica au monde », a déclaré https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3641795-1&h=3216356906&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcole-shephard-67b1a51a%2F%3ForiginalSubdomain%3Dco&a=%C2%A0 Cole Shephard , fondateur de la Green Coffee Company et associé chez Legacy Group, le gestionnaire d'actifs de l'entreprise. « Grâce à la construction de notre installation de torréfaction et à la monétisation des sous-produits du café, nous serons en mesure d'intégrer verticalement d'autres secteurs d'activité, du café torréfié aux produits alcoolisés sur le marché marchand-consommateur. Nous avons déjà les installations de transformation du café les plus sophistiquées en Colombie et, à notre avis, à l'échelle mondiale. Et nous demeurerons les chefs de file de l'innovation dans l'industrie du café en Colombie et partout dans le monde. »

La Green Coffee Company s'est engagée à atteindre six des objectifs de développement durable des Nations Unies, en considérant ceux-ci comme les principes fondamentaux de ses activités : l'égalité entre les sexes, l'eau potable, le travail décent, la consommation responsable, l'action climatique et la vie sur terre.

En voici des exemples :

Collaboration avec l'organisme local, Madres Solteras, Cabezas de Hogar : mères célibataires, chefs de ménage. L'entreprise a créé plus de 20 emplois pour les femmes de ce groupe et les a placées à des postes de direction des activités de la pépinière de café de l'entreprise;

Investissement dans l'emploi en bonne et due forme de l'ensemble des employés de l'entreprise, du jamais vu dans l'industrie colombienne du café. À l'heure actuelle, plus de 50 % des employés de la GCC ont accès à un régime de retraite et à une assurance-maladie, tandis que plus de 95 % des employés ont accès à des services bancaires officiels. Par ailleurs, les moyennes sectorielles pour chacune de ces catégories en Colombie sont respectivement de 1 %, 3 % et 41 %;

Reconnaissance reçue en décembre par l'Organisation internationale du travail pour avoir créé un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous ses employés;

en décembre par l'Organisation internationale du travail pour avoir créé un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous ses employés; Achat de la production de cerises de café des petits agriculteurs à des points d'achat pratiques au prix courant ou au-dessus du prix courant, ainsi qu'un soutien technique et financier, pour accroître leur revenu;

Plantation de plus de 300 000 caféiers sur d'anciens pâturages.

L'intégration de la durabilité environnementale, sociale et économique est au cœur de toutes les activités de la Green Coffee Company. L'entreprise est fière d'avoir obtenu la certification en agriculture durable de la Rainforest Alliance et d'avoir adhéré aux pratiques standard de la Coffee And Farmer Equity (C.A.F.E.), un https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3641795-1&h=1342767689&u=https%3A%2F%2Fwww.scsglobalservices.com%2Fservices%2Fstarbucks-cafe-practices&a=%C2%A0 programme élaboré par Starbucks, Conservation International et SCS Global Services.

En juillet, l'entreprise a été reconnue par le président du Congrès de la Colombie et le ministre de l'Agriculture de la Colombie pour ses progrès en agriculture. Boris Wullner, chef de la direction de la GCC, a reçu le prix de la « Meilleure innovation technologique » en agriculture. De plus, l'entreprise est devenue un chef de file national de l'agronomie numérique . Elle utilise la technologie mobile pour surveiller les conditions et les tendances agricoles, de sorte que les décisions agricoles peuvent être prises en fonction des meilleures données disponibles.

L'offre publique d'actions de 25 millions de dollars sera ouverte aux investisseurs individuels accrédités, aux investisseurs institutionnels et aux acteurs de l'industrie du café pour un investissement minimal de 100 000 $. Des multiples importants sur l'investissement seront prévus dans le cadre d'une vente d'entreprise ou d'un PAPE aux États-Unis. L'entreprise accueille également les institutions intéressées par la portion de 75 millions de dollars de la ronde de financement.

Si vous souhaitez participer à la ronde de financement de série C de la GCC, veuillez communiquer avec Legacy Group, le gestionnaire d'actifs de la société, à [email protected] . Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements et pour être ajouté à la liste d'envoi du Legacy Group.

Pour en savoir plus sur la Green Coffee Company, consultez le https://gcc-coffee.com/ .

À propos de la Green Coffee Company

La Green Coffee Company est une entreprise consolidée exploitant des plantations de café dont le siège social est situé aux États-Unis, et dont les activités d'exploitation ont lieu à Medellín, en Colombie. Le modèle d'affaires novateur de l'entreprise permet un contrôle complet de la chaîne d'approvisionnement, de la culture à la transformation, en passant par les échanges directs avec les clients finaux. L'approche holistique de la GCC à l'égard du secteur du café et son engagement envers les meilleures pratiques environnementales permettent de déterminer la rentabilité et la durabilité à long terme de l'entreprise, tout en améliorant la qualité du café produit dans ses installations.

Pour obtenir les nouvelles relatives à la Green Coffee Company et découvrir de nouvelles occasions de placements non traditionnels, suivez Legacy Group sur Linkedin à https://www.linkedin.com/company/legacygroup/ .

Avis relatif aux énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont susceptibles de comporter des incertitudes et des changements de circonstances. Les lecteurs du présent document doivent comprendre que ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement ou de résultats. De nombreux facteurs pourraient influer sur les résultats réels et les faire varier considérablement par rapport aux attentes contenues dans les énoncés prospectifs, y compris ceux énoncés dans le présent document. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui ne portent que sur la date du présent document. Nous ne sommes pas responsables de la mise à jour de ces énoncés, sauf si la loi l'exige.

