La Great-West, la London Life et la Canada Vie franchissent une étape importante

La fusion est approuvée par plus de 90 pour cent des titulaires de police qui ont voté

WINNIPEG, le 3 oct. 2019 /CNW/ - La Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie ont annoncé aujourd'hui que leurs titulaires de police respectifs ayant un droit de vote se sont prononcés en faveur des plans de fusion.

« Plus de 90 pour cent des titulaires de police de chaque compagnie qui ont voté l'ont fait en faveur de la fusion », a indiqué Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Nous sommes heureux qu'ils aient reconnu les nombreux avantages de la fusion et qu'ils nous aient donné un mandat fort pour réaliser celle-ci. Nous avons franchi une autre étape importante vers la fusion, laquelle nous aidera à bien nous positionner en vue de notre croissance future et ainsi, à continuer à répondre aux besoins de nos conseillers et de nos clients. »

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la fusion devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

Si la fusion a lieu, la Great-West, la London Life et la Canada Vie, ainsi que leurs sociétés de portefeuille, Corporation Financière Canada Vie et Groupe d'assurances London Inc., formeront une seule et même compagnie qui s'appellera « La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie ». La fusion n'aura aucune incidence sur les modalités des polices d'assurance établies par la Great-West, la London Life et la Canada Vie.

Pour obtenir plus d'information sur les résultats des votes et la fusion, visitez la page canadavie.com/vote.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs canadiens de premier plan qui concentrent leurs efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment en ce qui a trait à la réception de l'approbation des organismes de réglementation et au calendrier et à la réalisation de la fusion proposée. Les énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits historiques; ils représentent seulement l'opinion de la direction à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (collectivement appelées les « compagnies »). Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces énoncés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, les compagnies n'ont pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

