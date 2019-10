La Great-West devient le premier assureur canadien à offrir un guichet d'accès en santé mentale à l'échelle nationale

« De plus en plus de gens sont confrontés à des problèmes de santé mentale, car ils ont un accès limité, voire inexistant, au soutien dont ils ont vraiment besoin », indique Marie-Pierre Tremblay, directrice générale, Développement des marchés du Québec, Client collectif, Great-West. « Grâce à Teladoc Health, nous pouvons donner un meilleur accès à des soins spécialisés et changer la vie des gens, particulièrement ceux qui ont reçu un diagnostic et qui suivent un plan de traitement, mais ne voient pas d'amélioration. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre mission d'améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens, et c'est en quelque sorte le prolongement naturel de notre engagement de longue date en tant qu'ambassadeurs de la santé mentale en milieu de travail. »

Le guichet d'accès en santé mentale est un programme collaboratif qui compte sur une équipe de cliniciens, de psychologues, de psychiatres et de spécialistes pour poser le bon diagnostic, dresser un plan d'action et guider les gens dans le système de soins en santé mentale. Ces services peuvent être utiles pour obtenir un diagnostic précis, faire examiner un plan de traitement en cours ou demander un second avis médical. En fait, les gens peuvent obtenir des recommandations qui répondent vraiment à leurs besoins.

Teladoc rapporte que le guichet d'accès en santé mentale donne d'excellents résultats chez les personnes qui cherchent à obtenir un second avis sur leur plan de traitement actuel. Au Canada, 87 % des utilisateurs ont reçu un diagnostic corrigé. De plus, le plan de traitement de 81 % d'entre eux a été modifié et la médication de 87 % d'entre eux a changé2. Lorsqu'on adhère3 à cette approche globale, on peut réduire le présentéisme, l'absentéisme et les coûts associés aux invalidités attribuables à des problèmes de santé mentale.

« L'utilisation du guichet d'accès en santé mentale a indéniablement des retombées positives. Nous souhaitons aider encore plus de Canadiens à accéder aux soins dont ils ont besoin en élargissant notre offre de services de santé virtuels avec la Great-West », ajoute Dr Hanif Jamal, directeur médical de Teladoc Health pour le Canada. « Que ce soit pour leur santé psychologique ou physique, les Canadiens devraient pouvoir recevoir d'un spécialiste des soins et des conseils appropriés au moment où ils en ont besoin. Et c'est justement ce qu'ils obtiennent avec le guichet d'accès en santé mentale. »

Le guichet d'accès en santé mentale est maintenant offert aux participants des régimes collectifs4 proposant déjà les services habituels du Réseau Best Doctors, y compris à tous les employés de la Great-West. Cette nouveauté est offerte sans frais additionnels pour les employés ou les participants; les parents et beaux-parents des participants y ont également accès gratuitement.

Pour obtenir plus d'information sur le guichet d'accès en santé mentale, visionnez cette vidéo.

1 https://www.camh.ca/fr/agent-du-changement/la-crise-est-reelle 2 Les statistiques utilisées ont été fournies par Teladoc et sont fondées sur les données des utilisateurs canadiens du guichet d'accès en santé mentale. 3 Toutes les modifications sont recommandées par nos experts; les utilisateurs sont libres d'apporter ou non les changements recommandés. 4 Le guichet d'accès en santé mentale est offert aux personnes âgées de 18 ans et plus.

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health est une organisation dévouée à sa mission qui réussit à transformer la façon dont les gens accèdent aux soins de santé ainsi que leur expérience. Elle met l'accent sur des services de haute qualité, des coûts réduits et des résultats améliorés partout dans le monde. Les solutions cliniques primées et intégrées de l'entreprise comprennent des services de télésanté, d'expertise médicale, d'intelligence artificielle et d'analytique, ainsi que des services par l'intermédiaire de plateformes à exploiter sous licence. L'entreprise de plus de 2 000 employés offre des services de soins de santé dans 130 pays et dans plus de 30 langues différentes. Elle s'associe avec des employeurs, des hôpitaux, des systèmes de santé et des assureurs afin de transformer la prestation des soins de santé. Elle a enregistré plus de 2,6 millions de consultations en 2018. Le Réseau Best Doctors, groupe qui se trouve à Toronto depuis 20 ans, fait maintenant partie de Teladoc Health Inc. Veuillez visiter le www.teladochealth.com ou suivre @TeladocHealth sur Twitter pour obtenir plus d'information.

À propos de La Great-West, compagnie d'assurance-vie

La Great-West est un assureur canadien de premier plan, qui concentre ses efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 125 ans, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Avec nos filiales, la London Life et la Canada Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir davantage, visitez lagreatwest.com.

