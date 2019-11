La Great-West devient le premier assureur à arrondir votre épargne‑retraite grâce à KOHO

Un programme de gestion des liquidités personnalisé pour aider les Canadiens à dépenser et à économiser judicieusement

WINNIPEG, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la littératie financière (#MLF2019), la Great-West a annoncé aujourd'hui l'ajout du compte KOHO - un compte sans frais à service complet - à des régimes d'épargne-retraite collectifs précis. Chaque compte KOHO vient avec une carte Visa prépayée et rechargeable qui procure une remise en espèces de 0,5 %. Ce compte comporte aussi une application mobile intégrée qui donne aux utilisateurs des renseignements en temps réel sur leurs habitudes de consommation, ce qui les encourage à poser des gestes concrets pour modifier leur comportement. KOHO affirme qu'après trois semaines d'utilisation de l'application et de la carte, un client moyen peut réduire ses dépenses de 15 % et économiser près de 500 $1. La Great-West anticipe des résultats similaires pour ses clients collectifs.

« Nous savons qu'il est difficile pour bien des gens d'économiser en vue de la retraite. Nous voulons donc aider les Canadiens à trouver des façons d'atteindre cet objectif », explique Marie-Pierre Tremblay, directrice générale, Développement des marchés du Québec, Client collectif, Great-West. « Ce qui rend notre collaboration avec KOHO vraiment unique, c'est que les participants qui utilisent la carte prépayée Visa pourront déposer leur remise en espèces de 0,5 % dans leur compte du régime d'épargne-retraite offert par leur employeur. Ils pourront également choisir d'arrondir chaque achat au dollar suivant et mettre cette somme de côté. C'est là une excellente façon d'économiser pour la retraite au quotidien », affirme-t-elle.



Ryan Tevel, directeur des relations chez KOHO, est aussi enthousiaste que Mme Tremblay. « En tant qu'organisation, nous sommes déterminés à améliorer le bien-être financier des Canadiens et à rendre les finances moins compliquées », mentionne-t-il. « Nous sommes heureux de travailler avec la Great-West pour proposer cette solution unique sur le marché canadien des régimes de retraite collectifs. Les répondants de régime qui ajouteront un compte KOHO à leur régime de retraite collectif de la Great-West pourront offrir à leurs participants des outils de gestion des liquidités. Ces outils aideront les participants à améliorer leur bien-être financier à court terme et à augmenter leur épargne-retraite à long terme. »



En octobre, Conseillers immobiliers GWL est devenu le premier répondant de régime à offrir la carte prépayée Visa KOHO à ses employés par l'intermédiaire de son régime d'épargne-retraite de la Great-West. Le programme sera offert à d'autres répondants de régime à compter de janvier 2020.

Voici d'autres initiatives récentes prises par la Great-West en matière de littératie financière et de bien-être financier :

Programme d'épargne-retraite flexible pour la génération Y : économiser tout en s'attaquant aux dettes d'études

Les diplômés qui entrent sur le marché du travail ont une dette d'études moyenne de près de 27 000 $ 2 . Comme il leur faut généralement dix ans pour rembourser une telle dette, nombreux sont ceux qui tardent à épargner pour atteindre certains objectifs de vie, comme acheter une maison, fonder une famille ou partir à la retraite.





Le programme d'épargne-retraite flexible de la Great-West permet aux répondants de régime d'aider les participants à rembourser leurs dettes et à économiser. À mesure qu'un participant au programme rembourse son prêt étudiant fédéral ou provincial, une cotisation de contrepartie correspondant à son paiement est versée par son employeur à son régime d'épargne-retraite collectif.





La Great-West a été heureuse de permettre à Indigo de devenir le premier employeur canadien à offrir ce programme à ses employés en 2018. Le programme a été étendu à plusieurs autres répondants de régime importants, et les résultats obtenus ont été très positifs. Un de ces répondants a vu le taux de participation à son régime d'épargne-retraite collectif grimper de 11 %, une amélioration considérable. Le programme continuera de prendre de l'ampleur en 2020.





La Great-West a collaboré avec l'auteur canadien Robert Brown à la création d'un programme de formation pour les participants de régime . Le programme, qui s'inspire du livre à succès de M. Brown intitulé Wealthing like Rabbits : An Original and Occasionally Hilarious Introduction to the World of Personal Finance , aide les nouveaux épargnants à comprendre en quoi il est avantageux de commencer à épargner tôt et de tirer parti des intérêts composés. Le ton humoristique et les graphiques amusants facilitent l'apprentissage de concepts financiers importants. Visionnez la présentation ici.





Bon nombre de Canadiens font face à des difficultés financières et vivent une détresse psychologique en raison de leurs dettes élevées et de leurs priorités conflictuelles. À compter de janvier 2020, les répondants de régime pourront ajouter l'accès aux services de la Credit Counselling Society (CCS) à leurs régimes collectifs de la Great-West. Les participants de régime admissibles pourront assister à des séminaires en milieu de travail organisés par leur employeur. Ils pourront aussi prendre part à des séances d'encadrement individuelles gratuites et confidentielles avec un conseiller en crédit, afin d'obtenir de l'aide pour gérer leurs finances, notamment en établissant un budget. Grâce à leur affiliation avec la Great-West, les participants profiteront également de frais moins élevés pour obtenir du soutien à l'égard de situations plus complexes, comme le refinancement ou la consolidation de dettes, la négociation d'une proposition de crédit ou la déclaration d'une faillite.





Le programme de littératie financière primé de l'organisation Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) permet à tous les Canadiens - tant des enfants d'âge scolaire que des personnes âgées - d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et atteindre leurs objectifs de vie.





La Great-West, la London Life et la Canada Vie, ont remis des dons totalisant près d'un million de dollars depuis 2014, année où elles ont commencé à agir en qualité de commanditaire national du développement du programme de littératie financière. Selon CPA Canada, plus de 100 000 Canadiens ont consulté des ressources numériques et participé à 2 300 ateliers gratuits offerts dans le cadre de 40 programmes de littératie financière en 2018. Ces données ne cessent d'augmenter depuis.

La Great-West, la London Life et la Canada Vie divulguent chaque année dans la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité son soutien aux initiatives axées sur le mieux-être financier. Le rapport de 2019 sera disponible en ligne en mai 2020.

À propos de La Great-West, compagnie d'assurance-vie

La Great-West est un assureur canadien de premier plan, qui concentre ses efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 125 ans, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Avec nos filiales, la London Life et la Canada Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir davantage, visitez lagreatwest.com.

