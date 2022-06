La Grande Roue de Montréal prend acte du rapport de la CNESST concernant l'accident survenu le 25 décembre 2021

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Grande Roue de Montréal a pris connaissance du rapport final de la CNESST, qui revient sur les circonstances de l'accident ayant entraîné le décès de son employé M. Riley Valcin le 25 décembre 2021.

L'équipe dirigeante de La Grande Roue tient tout d'abord à réitérer ses profondes sympathies à l'égard de la famille et des proches de M. Valcin. « Il s'agit d'un accident tragique et malheureux et nous en sommes profondément désolés et attristés » a rappelé Lawrence Esso, porte-parole de La Grande Roue.

L'entreprise a apporté son entière collaboration aux inspecteurs de la CNESST durant toute l'enquête enclenchée suite au décès de M. Valcin. Tous les correctifs majeurs demandés ont été apportés.

« Afin d'assurer la sécurité de nos employés et du public, nous avons immédiatement pris des actions concrètes pour répondre aux demandes de la CNESST en ajoutant des dispositifs de sécurité additionnels » mentionne Mme Esso.

Au moment de l'accident, La Grande Roue souscrivait aux plus hauts standards en matière de santé et sécurité dans le secteur des parcs d'attraction, tel que souligné par des experts de l'industrie.

« La Grande Roue de Montréal avait pris toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de la roue et pour assurer la sécurité des employés » a expliqué Cindy Sypher, experte en sécurité des personnes et en gestion des risques pour les structures temporaires et les manèges, et présidente de Sypher & Associates Field Engineering Ltd.

Dans un souci de rehausser ses standards, La Grande Roue s'est engagée à aller au-delà des recommandations de la CNESST, notamment en bonifiant la formation des candidats au poste d'opérateur, qui est aujourd'hui beaucoup plus exigeante qu'elle ne l'était au moment de l'accident. De plus, dans une perspective d'amélioration continue, l'entreprise se fera désormais accompagner par une firme indépendante de services-conseil afin de bénéficier d'une expertise impartiale dans la bonne application des meilleures pratiques en termes de santé et sécurité au travail.

À propos de La Grande Roue de Montréal.

La Grande Roue de Montréal est la roue iconique de 60 mètres de haut située au Vieux-Port de Montréal, construite à l'occasion des festivités du 375e anniversaire de la ville. Ouverte au public depuis le 1er septembre 2017, elle est la roue la plus haute au Canada. La Grande Roue est entièrement dirigée par Henk Addink, qui en est le CEO depuis le 16 décembre 2019.

À propos de Sypher & Associates Field Engineering Ltd

Sypher & Associates Field Engineering Ltd. (S.A.F.E) fournit des services conseil en gestion des risques pour les industries du divertissement, des événements spéciaux et de la manufacture depuis 2009. S.A.F.E réalise des évaluations de conformité sur une variété de manèges, tout en supervisant la gestion des risques pour de nombreux événements publics de premier plan.

