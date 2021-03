Lundi 29 mars 2021 à 16 h 00, en ligne

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l'Université de Montréal (BVLFF) est fier de présenter, pour une troisième année consécutive, la grande finale du concours d'éloquence « Délie ta langue! ». Cette joute, qui s'adresse aux étudiants et étudiantes de premier cycle de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Rimouski, vise à former les jeunes à l'art de prendre la parole en public dans leur future vie professionnelle. Il permet également au BVLFF de promouvoir l'usage de la langue française dans toute sa liberté d'expression, en milieu universitaire.

« L'éloquence est un art qui engage le locuteur corps et âme, la voix et le geste, la sincérité et, bien sûr, le naturel. Idéalement, tout étudiant ou toute étudiante, disciplines confondues, au terme de ses études, devrait maîtriser le français écrit et parlé, son meilleur allié en faveur d'une pensée claire et d'une action efficace. Participer à une entrevue de sélection, présenter un projet à des collègues de travail ou rassurer un malade ont en commun de faire jouer à la parole un rôle déterminant. » affirme Monique Cormier, vice-rectrice associée à la langue française et directrice du BVLFF.

Le concours d'éloquence se tiendra devant un jury et un public en ligne tandis que les finalistes seront sur scène, le lundi 29 mars à 16 h. C'est gratuit, sur inscription : http://bit.ly/finaleDTL2021. Dix (10) finalistes sont en lice pour le titre de lauréats de la saison 2021 avec des prix alléchants (près de 10 000 $ en argent). Cette cuvée témoigne d'une belle diversité, tant au niveau du profil académique que des origines culturelles ou encore au niveau du choix des expressions françaises (Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, Être né pour un petit pain, Les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc.) et des enjeux sociaux retenus par les finalistes.

La finale se tiendra en présence virtuelle

- de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann,

- du ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette,

- du recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras,

- du recteur de l'Université du Québec à Rimouski, M. François Deschênes.

Le jury est composé des personnes suivantes :

- Mme Marie-France Bazzo, animatrice et productrice, à la présidence

- M. Clément Duhaime, administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (2006-2015) et délégué général du Québec à Paris (2000-2005)

- Mme Marie-Thérèse Fortin, comédienne

- M. Djavan Habel-Thurton, journaliste à Radio-Canada, diplômé en journalisme de l'Université de Montréal et champion du monde de débat francophone en 2017

- Sarahmée, rappeuse

À propos

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l'Université de Montréal voit à la promotion et à la coordination des actions de l'Université en matière de langue française et de relations avec la Francophonie.

SOURCE Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal (BVLFF)

Renseignements: Relations de presse: Mireille Bertrand, [email protected], (514) 652-6085