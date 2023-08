La Grande fête du livre est de retour chez Raffin! - 12 AOÛT J'ACHÈTE UN LIVRE QUÉBÉCOIS

REPENTIGNY, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Raffin souligne la journée du 12 août par une grande fête du livre, rassemblant cette année 30 auteurs / autrices à travers ses librairies. « C'est un honneur de faire rayonner les acteurs de la scène littéraire d'ici. En encourageant notre littérature québécoise riche et diversifiée lors de cette journée, nos lecteurs posent un geste culturellement responsable. C'est une belle manière d'allier le plaisir de lire et l'engagement en participant à la vitalité de la création québécoise et de l'industrie du livre » souligne Chantal Michel, propriétaire.

Raffin se veut un lieu de rassemblement pour tous les passionnés de lecture des plus petits aux plus grands. Plusieurs auteurs prennent plaisir à choisir Raffin pour cette célébration : « Parce que la première édition était formidablement bien organisée, très fréquentée, que l'ambiance était agréable et que je me suis bien amusé. Voilà! » déclare Hervé Gagnon, auteur à succès.

Programmations de la Fête du livre

Raffin | Repentigny : De 10 h à 12 h - Lancement de livre avec l'autrice Fidjie Martell et l'illustrateur Yuri Martell. À 12 H présence de Caillou, la mascotte. De 13 h à 16 h présence de 11 auteurs : Catherine Lavallée, Émilie Allard, France Lorrain, Hervé Gagnon, Marie Potvin, Marie-Christine Chartier, Mélodie Heuser, Pascale Richard, Philippe Poulin, Sophie Laurin, Sylvie Froment. Surprises et activités pour les enfants seront au rendez-vous !

Raffin | Place Versailles : de 10 h à 16 h présence de 9 autrices : Dominique de Loppinot, Évelyne Gauthier, Laurène Smagghe, Marie-Krystel Gendron, Mélanie Cousineau, Nathalie Lambert, Sonia Alain, Stéphanie Sylvain et Vivianne Moreau.

Raffin | Plaza St-Hubert : De 10 h à 11 h 30 : Evelyne Fournier et Aurélien Galvan; de 11 h 30 à 13 h : Stéphanie Boyer et Caroline Hamel; de 13 h à 14 h 30 : Simon Boulerice et Olivier Hamel; de 14 h 30 à 16 h : Marie Demers.

Née d'un mouvement volontaire par l'auteur Patrice Cazeault, la journée du 12 août s'inscrit comme une tradition chez les lecteurs québécois. Nous sommes heureux de souligner cette belle initiative avec une fête du livre rassembleuse et festive afin de faire rayonner le talent d'ici. Nous vous invitons à venir en grand nombre.

Les librairies Raffin : C'est en 1930 que la première succursale des librairies Raffin a ouvert ses portes sur la rue Saint-Hubert. Depuis, deux succursales se sont ajoutées pour former un petit réseau de librairies indépendantes, une à la Place Versailles (Montréal) et une à Repentigny. Au fil des ans, grâce à leur expertise et à leur engouement pour les livres, les librairies Raffin se sont solidement enracinées dans le paysage littéraire québécois et leur service aux institutions et aux entreprises est devenu une référence dans le domaine.

SOURCE Librairie Raffin inc.

Renseignements: Jennifer Poupart, responsable des communications : Courriel : [email protected] | Tél. : 514 718-6365