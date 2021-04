La Grande corvée des besoins des parcs industriels - Une enquête ambitieuse et historique pour connaître les besoins de plus de 3000 entreprises des parcs industriels de l'agglomération de Québec

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - « La Grande corvée des besoins des parcs industriels représente la plus grande enquête historique sur les besoins des entreprises des parcs industriels de l'agglomération de Québec jamais réalisée à ce jour », déclare M. Pierre Cassivi, fondateur-président-directeur général de la Corporation des parcs industriels (CPI) et instigateur du projet.

M. Cassivi y travaille depuis maintenant deux ans en compagnie du président de la CPI, M. Pierre Dolbec, du conseil d'administration de l'organisme et de son équipe. À partir de la définition d'un nouveau plan d'affaires, un mandat à été donné à M. Alain Aubut à titre de directeur des projets spéciaux à la Corporation des parcs industriels (CPI), pour mener à bon port ce projet très important pour toute la région.

Pour le président du conseil d'administration, M. Pierre Dolbec, cela représente une continuité logique de ce que la Corporation a fait au cours des années 2015 à 2018, alors qu'au cours de déjeuners et avant la présentation des 5 à 7 dans des entreprises des différents parcs et zones industriels de la grande région de Québec. Toutefois, cet exercice à cette époque avait été réalisé avec beaucoup moins de moyens et sur des sujets et des points beaucoup moins nombreux. « Toutes ces données recueillies serviront à aider les industriels à aller de l'avant avec des projets de croissance ou de diversification pour une relance du développement économique régional », termine M. Dolbec. Rappelons que les zones et parcs industriels de l'agglomération de Québec représentent un poumon économique fondamental pour la région avec plus de 3000 entreprises des secteurs manufacturier, industriel et commercial, et plus de 60 000 emplois.

Pour M. Aubut, ce projet qui ne sera pas un sondage mais bien plutôt une toute première enquête qui ira aussi loin au niveau de l'analyse des besoins de ces entreprises des parcs industriels de la grande région de Québec.

Pour M. Aubut, l'évolution de l'économie, notamment en fonction des changements environnementaux et technologiques des dernières années nécessitent une évaluation des besoins des entreprises dans les secteurs manufacturiers, industriels et commerciaux. De plus, la pandémie change la donne économique et nécessite de bien évaluer les besoins de la région. Cette enquête gigantesque se déroulera jusqu'au printemps 2022, selon le directeur des projets spéciaux à la CPI.

Cela permettra aussi de constituer une banque de données en profondeur regroupant près de 50 champs de recherche sur chacune des entreprises des parcs. M. Aubut pourra bénéficier d'une équipe dédiée et des ressources nécessaires pour réaliser l'enquête. La Corporation des parcs industriels, elle-même, et des partenaires corporatifs apporteront aussi leur appui financier. Des partenaires OBNL viendront apporter leur expertise au projet. D'autres ressources seront utilisées dépendamment des besoins.

Dans le cadre de ce projet ambitieux et historique, l'équipe dédiée devra mesurer et documenter le développement des entreprises dans les parcs et zones industrielles de l'agglomération de Québec, établir les grandes priorités des entreprises manufacturières, industrielles et commerciales présentes dans les zones et parcs. Elle devra aussi effectuer une veille, repérer et soutenir les secteurs en émergence dans les zones et parcs industriels et créer deux grilles d'analyses, l'une sur les entreprises et l'autre sur les parcs et zones industriels.

La direction de la CPI présidera un comité aviseur composé de représentants et d'experts dont le rôle consistera à finaliser la structure de la base de données, d'élaborer des grilles d'analyse, à faire un suivi sur l'évolution du projet, incluant les besoins identifiés et valider les constats. Toutes ces actions entreprises afin d'appuyer le développement des entreprises des zones et parcs industriels de l'agglomération de Québec.

Le projet est rendu possible grâce à la mobilisation de différents partenaires du milieu entrepreneurial et réalisé en collaboration notamment avec la Ville de Québec et le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

