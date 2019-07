La grande convention internationale de Young Living Essential Oils de 2019 prend Salt Lake City par surprise

Cette année, Young Living fête le lancement d'une panoplie de suppléments nutritifs, de maquillage issu de sa gamme Savvy Minerals ® , de déodorants et de dentifrice exempts de produits synthétiques, et d'un nouveau diffuseur pour enfants en forme de hibou. Parmi les faits saillants de la convention de 2019, mentionnons une allocution très attendue de John C. Maxwell, auteur à succès cité par le New York Times , des visites du siège social mondial de Young Living, récemment ouvert, et de la ferme de lavande Mona, le passage du plus gros dirigeable à enveloppe souple à traverser l'espace aérien de l'Utah, et une prestation de clôture mettant en vedette Imagine Dragons. Avec l'aide de Guinness World Records™, les membres de Young Living ont aussi établi un nouveau record mondial pour le plus grand nombre de contributions à une murale imprimée de lèvres en une semaine dans le cadre du Clean Kisses Record , un événement de marque organisé pour la gamme de maquillage Savvy Minerals de Young Living.

Maintenant sa position à titre de figure d'autorité dans la recherche sur les huiles essentielles, Young Living et son institut de recherche D. Gary Young ont également annoncé un partenariat avec la NASA et la Station spatiale internationale (SSI). Pour ce premier partenariat du genre, les organismes achemineront des huiles essentielles et des graines de plantes à la SSI pour étudier les effets du rayonnement solaire sur la puissance des produits contenant des huiles essentielles. Les échantillons résideront dans la SSI pendant un mois, où ils seront exposés aux rayons solaires, avant d'être comparés à des échantillons identiques sur Terre.

Mary Young, chef de la direction et cofondatrice, souligne : « En 25 ans, Young Living Essential Oils est passée du rêve de mon mari et du fondateur de Young Living, D. Gary Young, à un legs qui profite à plus de 6 millions de membres dans le monde. La grande convention internationale de 2019 est une étape clé sur laquelle nous continuerons de nous appuyer. L'amour que nous vouons aux huiles essentielles et à notre planète, qui les crée, demeurera le point de mire international de cette entreprise pour les 25 prochaines années et plus longtemps encore, alors que nous menons la charge pour la viabilité et continuons de rehausser les normes de notre industrie dans les domaines de la science, des normes et de l'approvisionnement éthique. »

Plus de 32 000 personnes provenant de 43 pays différents ont participé à la grande convention internationale de 2019 pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la société, injectant ainsi environ 23 millions de dollars dans l'économie locale. La prochaine grande convention internationale de Young Living devrait se dérouler du 17 au 20 juin 2020.

Young Living Essential Oils, LC, chef de file mondial dans le secteur des huiles essentielles, est établi à Lehi, en Utah. L'entreprise distribue des produits à base d'huiles essentielles de la plus grande qualité. À titre de responsable de la Terre et de ses habitants, Young Living ouvre la voie à chaque entreprise d'huiles essentielles grâce à sa norme Seed to Seal® et à ses piliers que sont l'approvisionnement, la science et la normalisation. Ces principes directeurs protègent notre planète et assurent que tout client utilisant les produits Young Living pour lui, pour sa famille et dans sa maison le fasse avec bonne conscience. Les produits Young Living contiennent des huiles essentielles qui proviennent toutes de fermes associées ou appartenant à une entreprise, ainsi que de fournisseurs certifiés « Seed to Seal ». En plus de favoriser un mode de vie sain, ces produits continuent de permettre à plus de 6 millions de membres d'atteindre leurs objectifs et de satisfaire leurs aspirations en alignant leur travail sur leurs valeurs et leurs passions. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le YoungLiving.com, suivez @youngliving sur Instagram, ou aimez notre page Facebook.

