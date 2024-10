La grande conférence L'Habitat vers 2030 affiche complet

La webdiffusion en différé sera aussi gratuite

Plus de 150 personnes entendront gratuitement l'expert en batteries Karim Zaghib et une trentaine de spécialistes en habitation saine et écologique qui seront réunis à Montréal, les 16 et 17 novembre, pour marquer le 30e anniversaire du magazine La Maison du 21e siècle.

SAINTE-ADÈLE, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - À l'heure des crises sanitaire, climatique et du logement, le magazine La Maison du 21e siècle et son partenaire Énergie 3R invitent le public à assister à la grande conférence L'habitat vers 2030. Présentée au cégep André-Grasset, les samedi et dimanche 16 et 17 novembre 2024, l'événement affiche déjà complet avec 152 réservations. Le public pourra toutefois accéder gratuitement à la webdiffusion en différé des conférences qui seront filmées simultanément dans deux salles. Il suffit de s'inscrire à l'infolettre hebdomadaire gratuite du magazine, sur https://maisonsaine.ca, pour être avisé de leur mise en ligne sur sa chaîne https://www.youtube.com/maison21e.

La grande conférence sur l'habitation saine et écologique, L’Habitat vers 2030, affiche complet, mais la webdiffusion en différé sera aussi gratuite. (Groupe CNW/Éditions du 21e siècle Inc.) Couverture du numéro d'automne 2024 de La Maison du 21e siècle. (Groupe CNW/Éditions du 21e siècle Inc.)

Les conférenciers/ières

Détails : https://maisonsaine.ca/formations.

