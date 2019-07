La Grande Cheffe Polson n'a pas le cœur à la fête

WENDAKE, QC, le 1er juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) lance un appel à toutes les parties concernées par l'ouverture de l'Espace des peuples autochtones (100, rue Wellington) d'en venir à une entente avec la Nation Algonquine Anishinabeg afin que leurs protocoles de reconnaissance soient respectés sur leur territoire traditionnel non-cédé.

Plus tôt aujourd'hui, la Grande Cheffe Verna Polson du Conseil de la Nation Algonquine Anishnabeg a débuté une grève de la faim qui durera tant et aussi longtemps que les droits de la Nation Algonquine ne seront pas respectés sur leur territoire. En dépit de la sensibilité du geste posé par la Grande Cheffe Polson, l'APNQL tient à témoigner son appui aux positions que défend la Grande Cheffe avec le soutien des membres de sa Nation.

« Je suis inquiet que la Grande Cheffe Polson ait décidé de faire l'ultime sacrifice et entame une grève de la faim, ironiquement, devant le parlement canadien, situé sur le territoire traditionnel non-cédé de son peuple. Le discours de la classe politique, qui prétend respecter les protocoles de reconnaissance du territoire traditionnel, s'arrête au symbole puisque dans les faits, les décisions touchant l'Espace des Peuples Autochtones au 100, rue Wellington bafouent totalement le droit de la Nation Algonquine Anishnabeg d'agir pleinement au nom de la Nation. Cette situation exige et mérite une attention immédiate et urgente », dénonce le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

Le 30 mai dernier, l'APNQL a envoyé une lettre à la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, exprimant son appui inconditionnel aux Chefs de la Nation Algonquine et à leur position concernant l'Espace des peuples autochtones. De plus, le Chef Picard s'est rendu à Ottawa les 17 et 23 juin derniers afin d'offrir son soutien à la Grande Cheffe Polson et à toute la Nation Algonquine.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

