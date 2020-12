La grande agence de conseil en vote indépendante Glass Lewis recommande aux actionnaires de Mason Graphite de voter au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU de l'actionnaire préoccupé

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Fahad Al-Tamimi (« M. Al-Tamimi » ou l'« actionnaire préoccupé »), administrateur et deuxième actionnaire en importance de Mason Graphite Inc. (TSXV : LLG) (OTCQX : MGPHF) (« Mason Graphite » ou la « Société »), qui détient environ 9,92 % des actions de Mason Graphite en circulation, a annoncé aujourd'hui que la grande agence de conseil en vote indépendante Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Mason Graphite de voter au moyen du formulaire imprimé sur papier BLEU POUR MM. Al-Tamimi, Peter Damouni et Nav Dhaliwal à l'assemblée annuelle de la Société prévue pour le mardi 29 décembre 2020 à 10 h (heure de Montréal).

Dans son analyse des difficultés que connaît Mason Graphite sous la houlette des candidats de la direction et de l'occasion qui est offerte aux actionnaires d'élire les candidats de l'actionnaire préoccupé afin d'amorcer un virage positif, Glass Lewis souligne [traduction] « le profil de rendement plutôt lamentable de Mason Graphite, ses messages ambigus concernant la stratégie, l'absence de leadership et, plus récemment, les réactions inconsidérées du conseil ». De plus, Glass Lewis affirme que [traduction] « compte tenu du cours fort secoué de ses actions, d'une approche stratégique incertaine, d'une dynamique mouvante au sein du conseil et d'un poste de chef de la direction toujours vacant, Mason Graphite fait face à des résolutions éventuellement transformatrices de la part de son deuxième investisseur en importance ».

Au sujet de l'exécution défaillante de la stratégie par les candidats de la direction, Glass Lewis n'a pas manqué de reproches :

[traduction] « Nous considérons donc que les actionnaires peuvent raisonnablement mettre en doute l'acuité de la position actuelle du conseil sur le plan opérationnel, ainsi que sa bonne foi pour ce qui est de la création de valeur. Ces doutes sont renforcés par le fait que le même groupe d'administrateurs a été incapable de recruter un haut dirigeant permanent disposé à piloter avec compétence les initiatives stratégiques actuelles ou éventuelles pour le bénéfice de tous les investisseurs de Mason Graphite. »

« Ces conditions semblent étayer l'idée que le conseil en place avant la contestation était à la dérive sur le plan stratégique et assez mal préparé. »

« Pour couronner le tout de manière moins favorable, nous sommes portés à partager l'avis de M. Al-Tamimi voulant que le fait d'annoncer l'embauche d'un conseiller stratégique externe plus d'un mois après la sortie du dissident et tout juste trois semaines avant l'assemblée générale annuelle soit fondamentalement problématique. En clair, nous nous serions attendus à ce qu'un conseil proactif soit beaucoup mieux préparé à faire dévier les préoccupations concernant l'orientation stratégique, et à ce qu'il ne soit donc pas susceptible de recourir à un processus d'examen majeur au beau milieu de l'attaque publique de l'un de ses principaux actionnaires. À ce stade, la manœuvre s'apparente davantage à de la gestion réactive et maladroite, situation que vient empirer le fait que le devoir du conseil d'entreprendre un tel examen de manière crédible est ici manifestement sous haute surveillance. »

Votez pour un virage positif d'ici 17 h (heure de Montréal) le mardi 22 décembre 2020

L'actionnaire préoccupé souhaite rappeler aux actionnaires de voter POUR l'élection d'un conseil renouvelé composé de MM. Simon Marcotte, Tayfun Eldem, Nav Dhaliwal, Roy McDowall, Peter Damouni et Fahad Al-Tamimi, qui sont tous extrêmement qualifiés et compétents, et de choisir l' ABSTENTION à l'égard de l'élection de MM. Gilles Gingras, François Laurin, Guy Chamard et Gaston A. Morin. Les actionnaires sont encouragés à examiner les documents de sollicitation de procurations et à voter au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU ou du formulaire d'instructions de vote imprimé sur papier BLEU conformément à la recommandation de Glass Lewis.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1-866-229-8651 ou à l'adresse [email protected] .

Les actionnaires peuvent consulter les documents de sollicitation de procurations et la lettre qui les accompagne qui ont été déposés sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com , ou en allant sur le site Web de l'actionnaire préoccupé, au www.unmeilleurMasonGraphite.com.

À propos de Glass Lewis

Glass Lewis, principal fournisseur indépendant de services de gouvernance mondiaux, aide les investisseurs institutionnels à comprendre les entreprises dans lesquelles ils investissent et à nouer des relations avec elles. Glass Lewis est l'allié de plus de 1 200 investisseurs institutionnels dans la prise de décisions solides aux 20 000 assemblées et quelque qui sont convoquées tous les ans, et ce, en découvrant et en évaluant les risques commerciaux, juridiques, politiques, comptables et en matière de gouvernance d'émetteurs provenant d'une centaine de pays.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent document déposé qui ne sont pas manifestement de nature historique ou qui dépendent nécessairement d'événements futurs sont des énoncés prospectifs, et on reconnaît généralement de tels énoncés à l'utilisation de termes comme « prévoir », « être d'avis », « s'attendre à ce que », « estimer », « planifier » et d'autres expressions semblables. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de l'actionnaire préoccupé et les renseignements dont il dispose actuellement. Ils ne sont pas des garanties de performance future, comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et sont fondés sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient se révéler inexactes. L'actionnaire préoccupé n'entend pas mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf si la loi applicable l'y oblige.

SOURCE Mr. Fahad Al-Tamimi

Renseignements: Communications avec les médias : Kingsdale Advisors, Ian Robertson, Président, Canada, Ligne directe : 416-867-2333, Cellulaire : 647-621-2646, [email protected] ; Hyunjoo Kim, Directeur des communications, du marketing et de la stratégie numérique, Ligne directe : 416-867-2357, Cellulaire : 416-899-6463, [email protected]