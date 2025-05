Cette nomination accélère la stratégie fondée sur quatre piliers de la GTIA visant à stimuler la croissance des membres grâce à des liens plus profonds, à un accès élargi à l'éducation et à des dons de l'échelle mondiale à l'échelle locale

OAKBROOK TERRACE, Illinois, 6 mai 2025 /CNW/ - Après une recherche multinationale complète qui a attiré des centaines de candidats, la Global Technology Industry Association (GTIA) est heureuse d'annoncer la nomination du nouveau chef de la direction Dan Wensley de l'organisme sans but lucratif, chef de file mondial des affaires et de la technologie.

« Je suis extrêmement honoré et ravi d'être nommé chef de la direction de la GTIA et de travailler aux côtés de notre conseil d'administration exceptionnel et de milliers de membres pour créer plus d'occasions de connexion et de croissance », a déclaré M. Wensley, qui est bien connu dans le réseau des TI pour son état d'esprit communautaire, sa pensée novatrice et son style de leadership axé sur les personnes. « C'est un privilège absolu de diriger cette équipe et de rendre un peu de ce que j'ai reçu à une association qui a permis mon avancement professionnel grâce à la communauté, à l'éducation et à des expériences partagées. »

La nomination de M. Wensley marque une étape clé dans la transformation de la GTIA, faisant progresser sa mission d'offrir une plus grande valeur à ses membres en tant que seule association mondiale sans but lucratif du réseau, neutre en matière de fournisseurs. Il rejoint Kelly Ricker et MJ Shoer, respectivement chef d'exploitation et chef de la communication de la GTIA, et le conseil d'administration 2025 pour mettre en œuvre la vision de réussite de l'association, qui comprend ces quatre piliers de croissance : Les personnes, les ressources, la communauté et le progrès.

« Je suis ravi de voir la GTIA croître encore plus sous la direction éprouvée de M. Wensley, devenant ainsi plus mondiale, plus pertinente et plus vigoureuse dans la représentation des personnes, des entreprises et des résultats extraordinaires qui façonnent l'écosystème technologique mondial », a déclaré Tracy Pound, directrice générale de Prizm Solutions Ltd. Maximity Limited et présidente sortante du conseil d'administration de la GTIA.

Avant de rejoindre à la GTIA, M. Wensley a été conseiller stratégique et ancien chef de la direction de ScalePad, qui est passée de 30 à 247 employés et à plus de 12 000 partenaires à l'échelle mondiale pendant son mandat. Il est demeuré un membre actif de la GTIA (anciennement CompTIA Community), siégeant au conseil d'administration de l'association de 2012 à 2015. M. Wensley est un célèbre responsable canaux, un influenceur de l'industrie et un lauréat du Temple de la renommée du MSPmentor (2013). Au cours de ses 30 ans de carrière dans le secteur des canaux, M. Wensley a également occupé des postes de direction stratégique chez Level Platforms, Plan 27 et PassPortal, et a agi à titre de conseiller opérationnel avec Top Down Ventures auprès de prestataires et de fournisseurs de services gérés émergents.

Plus tard cette année, M. Wensley se joindra à d'autres dirigeants d'association et à des membres de la communauté à l'occasion de deux événements : le GTIA UK & Ireland Community Forum & Spotlight Awards, qui se tiendra le 26 juin à Manchester, au Royaume-Uni, et le ChannelCon 2025, qui se tiendra les 29 et 31 juillet à Nashville. L'inscription à ChannelCon est désormais ouverte.

À propos de la Global Technology Industry Association

La Global Technology Industry Association (GTIA) est la seule communauté de membres sans but lucratif 501(c)(6), neutre sur le plan des fournisseurs, qui relie et représente le réseau mondial des TI. Nous favorisons la réussite de nos membres en leur offrant des avantages qui comprennent des ressources fiables et des occasions de réseautage. De plus, l'association établit des normes industrielles qui permettent aux entreprises de bâtir des entreprises durables, sûres et rentables dans un paysage technologique en constante évolution. À l'échelle internationale, la GTIA représente des dizaines de milliers de professionnels, avec des milliers de fournisseurs de solutions de TI, de fournisseurs, de distributeurs et d'autres entreprises au service du réseau des TI. La GTIA était auparavant connue sous le nom de CompTIA Community (la branche des membres de CompTIA). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site gtia.org.

