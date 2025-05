Le premier accélérateur GCBC offrira aux projets à fort potentiel un accès à des conseils d'experts, à des réseaux et à des ressources pour mettre à l'échelle des solutions qui visent à accélérer les investissements dans la transition vers les EMDE

SINGAPOUR, 7 mai 2025 /CNW/ - Mary L. Schapiro, présidente de la Global Capacity Building Coalition (GCBC), a annoncé aujourd'hui le lancement de l'accélérateur GCBC, une initiative mondiale qui identifiera : célébrer et soutenir des projets de renforcement des capacités à fort potentiel qui mobilisent la finance durable pour aider à combler les lacunes en matière d'investissement et de capacité dans les marchés émergents et les économies en développement.

L'accélérateur, ouvert aux organisations, aux partenariats ou aux programmes dédiés au renforcement des capacités dans ou pour les EMDE, présente une nouvelle occasion passionnante pour les candidats de présenter leurs efforts soutenant le développement du financement climatique nécessaire pour étendre la transition énergétique. Les candidats pourront entrer dans trois catégories distinctes : mobiliser la finance durable, renforcer les capacités climatiques et favoriser l'innovation.

Les EMDE, à l'exclusion de la Chine, font face à un déficit de financement annuel de près de 2,5 billions de dollars pour le développement durable. Environ la moitié de ce financement devrait provenir de la mobilisation des ressources nationales, ce qui représente une occasion de croissance transformatrice. Le renforcement des capacités des institutions financières et des professionnels dans les économies locales est un levier essentiel pour libérer le potentiel d'investissement. Aujourd'hui, les ressources de renforcement des capacités nécessaires pour étendre la transition énergétique et le développement durable peuvent souvent être fragmentées, difficiles d'accès et inégalement ciblées. L'accélérateur vise à éliminer ces obstacles en mettant en lumière et en soutenant les initiatives de renforcement des capacités les plus novatrices et les plus percutantes au monde qui aident à canaliser les capitaux là où ils sont le plus nécessaires.

Mary Schapiro, présidente de la Global Capacity Building Coalition et vice-présidente de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), a déclaré : « Les marchés émergents et les économies en développement doivent avoir accès aux outils, aux ressources et au soutien nécessaires pour accélérer la transition vers l'énergie propre. Ce programme d'accélération est conçu pour identifier et déployer des efforts novateurs qui soutiennent le renforcement des capacités, stimulent les possibilités économiques et aident à bâtir des économies plus résilientes et durables. Le GCBC est ravi de mettre en valeur les institutions financières, les organisations de la société civile et d'autres qui participent à ce travail essentiel. »

Le GCBC fournira un soutien personnalisé pour certaines initiatives d'Accelerator, y compris des conseils d'experts, un soutien aux communications et au marketing, la facilitation des partenariats, ainsi qu'un soutien pratique et opérationnel pour les activités de renforcement des capacités. Le GCBC annoncera les candidats sélectionnés lors de la New York Climate Week en septembre 2025. En reconnaissant ces efforts de renforcement des capacités au sein de l'écosystème de financement climatique et en les aidant à prendre de l'expansion et à se reproduire, l'Accélérateur vise à aider les organisations et les personnes à débloquer des occasions et à accélérer les investissements dans la transition entre les EMDE.

Des renseignements complets sur l'accélérateur sont disponibles ici. La date limite de soumission des candidatures est le 4 juillet 2025, à 23 h 59 (HE).

À propos de la Global Capacity Building Coalition (GCBC)

La Global Capacity Building Coalition (GCBC) est une initiative mondiale sans précédent. Il réunit de nombreuses organisations de financement climatique de premier plan au monde afin d'accélérer et d'élargir le renforcement des capacités financières en matière de climat et de transition pour les institutions financières et les professionnels financiers, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. La Coalition est conçue pour améliorer la collaboration et répondre aux demandes croissantes de soutien au renforcement des capacités de la part des institutions financières dans les EMDE afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies et du Groupe de travail sur la finance durable du G20.

Le GCBC a été lancé par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU sur l'ambition et les solutions climatiques, Michael R. Bloomberg, aux côtés de hauts dirigeants de banques multilatérales de développement, de finances et d'organisations internationales lors de la COP28 en décembre 2023.

Pour exprimer votre intérêt à vous joindre à la Global Capacity Building Coalition ou à soutenir son travail d'une autre façon, communiquez avec [email protected].

SOURCE The Global Capacity Building Coalition