La gentillesse des voyageurs québécois : un bagage de cabine à la fois

Une récente étude d'Expedia révèle l'étiquette à adopter lors d'un voyage ou un séjour dans une propriété de vacances

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Expedia® a publié les résultats de son étude annuelle sur l'étiquette en avion et à l'hôtel, offrant une analyse approfondie des préférences, des comportements et des angoisses des voyageurs canadiens. Bien que nous ayons tous des histoires d'horreur à raconter, les conclusions de cette année attirent l'attention sur les nombreuses façons dont les voyageurs propagent gentillesse et bienveillance.

Le rapport révèle que les Québécois posent plusieurs gestes de gentillesse. En effet, on apprend que 36% d'entre eux déclarent avoir déjà aidé quelqu'un à porter sa valise dans le compartiment à bagages. Et quand il s'agit de voyager avec un bagage de cabine, les Québécois tardent à adopter ce comportement. Les répondants du Québec sont les moins susceptibles parmi tous les Canadiens à ranger leurs effets personnels dans un bagage de cabine pour éviter les frais reliés à l'enregistrement de leurs bagages.

Aussi, les Québécois préfèrent éviter la confrontation lors leurs envolées. Effectivement, plus de 80% (81%) déclarent qu'ils ne se disputent jamais avec un autre passager. Parmi les autres gestes de gentillesse posés :

Un répondant du Québec sur cinq (21%) a proposé de changer de siège pour qu'un autre passager puisse s'asseoir avec un proche. Fait intéressant, ce sont les répondants de la région de l'Atlantique qui se sont démarqués dans cette catégorie;

Près d'un Québécois sur cinq (17%) a déclaré avoir partagé des conseils et des recommandations de voyage avec d'autres passagers, la donnée la plus élevée était auprès des répondants de la Colombie-Britannique.

Pour en finir avec les mauvais comportements à bord

Alors que le confinement à un siège d'avion peut faire ressortir le pire chez certains, les Québécois préfèrent répondre aux situations directement tout en sollicitant les autres passagers pour les aider à gérer le conflit. Cela démontre que même dans des circonstances inconfortables ou difficiles, ils font preuve de gentillesse et de sang-froid, par opposition à un comportement agressif. Le rapport révèle :

Un Québécois sur trois (32%) a indiqué qu'il demanderait à l'agent de bord de gérer une situation où un passager serait grossier avec un autre;

Plus du tiers (37%) ont déclaré que si quelqu'un à côté d'eux empiétait dans leur espace et accaparait l'accoudoir, il ne ferait que reprendre l'accoudoir au moment opportun;

Et plus de la moitié (51%) demanderaient poliment à l'agent de bord à pouvoir changer de place s'ils étaient assis à côté d'un passager dégageant de fortes odeurs.

Le passager odorant remporte le titre du plus dérangeant

Fait intéressant, les Québécois ne sont pas irrités par les mêmes comportements que les Canadiens. En effet, alors que les Canadiens identifient le passager ivre (39%) comme le voyageur le plus irritant cette année, près de la moitié des Québécois (46%) estiment quant à eux que les passagers odorants sont les pires à côtoyer. Les cinq passagers aériens les plus dérangeants pour les Québécois sont:

Le passager odorant (à 46% ; et à 34% pour les autres Canadiens);

Le passager ivre (à 39%, même chose pour les autres Canadiens);

Le passager à l'ouïe insensible (à 31%; et à 20% pour les autres Canadiens)

Le parent inattentif (à 30%; et à 31% pour les autres Canadiens)

Le passager qui propage ses germes (à 27%; et à 34% pour les autres Canadiens)

Hors limites ! L'étiquette lors d'un séjour dans une propriété de vacances

Lors de la planification de votre voyage, envisagez réserver une propriété de vacances. C'est une excellente option pour les grands groupes d'amis ou les familles qui offre plus d'espace, une cuisine pour préparer les repas et généralement plusieurs salles de bains pour bien gérer l'agitation matinale. Et en matière d'étiquette pour ce type de location, les Québécois ont une opinion bien arrêtée sur ce qui est considéré comme « interdit ». Ceci démontre que la plupart des gens ont un grand respect de l'espace vital des autres. Le rapport d'étude nous apprend que:

Plus de soixante-dix pour cent (74%) des Québécois ont déclaré que faire pipi dans une piscine constituait un comportement inapproprié dans une propriété de vacances et que, de fait, les invités canadiens étaient les plus susceptibles de s'en plaindre. Ce sentiment a cependant été ressenti dans le monde entier et a été présenté comme l'action inappropriée la plus universellement reconnue.

Les Québécois ont également indiqué que le fait de fouiller dans les objets personnels de l'hôte (77%) était également un interdit, ainsi que de porter les vêtements et les chaussures de l'hôte (66%).

Une introduction rapide aux sites touristiques et aux restaurants de la région (32% contre 21% au Canada ) était ce que les voyageurs québécois appréciaient le plus en arrivant à leur propriété de vacances (à 12% pour les autres Canadiens).

« Le Canadien moyen prend trois vols et passe douze nuits dans un hôtel par année, ce qui indique que rien n'a changé par rapport à l'année dernière », a déclaré Mary Zajac, responsable des relations publiques d'Expedia. « Cela nous révèle que l'étiquette de voyage reste pertinente et que beaucoup de gens y accordent de l'importance, peu importe la durée du voyage. » Voici quelques conseils à garder à l'esprit pour que votre étiquette de voyage soit impeccable autant dans les airs qu'une fois à destination :

Soyez conscient de l'espace autour de vous. Lorsque vous prenez l'avion, pensez à payer un peu plus pour surclasser votre siège et à donner à vos jambes plus de confort. Cela vous permettra également de ne pas empiéter sur votre voisin.

Si vous recherchez plus d'espace côté hébergement, plus d'intimité et un environnement plus calme, pensez à réserver une propriété de vacances pour votre groupe.

Lorsque vous séjournez dans une propriété de vacances, traitez-là comme si c'était la vôtre. Laissez-là dans l'état initial, que ce soit pour garder les choses en ordre, ou pour ne pas toucher aux effets personnels qui pourraient être à votre portée. Le respect des autres est une action simple, mais importante.

Et si vous êtes l'invité ou l'hôte d'une propriété, envisagez de laisser une note de remerciement ou de bienvenue indiquant soit ce que vous avez le plus aimé de votre expérience, soit des informations locales pertinentes sur la région que vos visiteurs pourront explorer. Ces touches personnelles sont efficaces et mémorables.

Donnez au suivant ! Cela pourrait être aussi peu que d'acheter un café à un compagnon de voyage, ou aussi généreux que de lui offrir de payer son surclassement de siège. Pour les propriétés de vacances, surprendre les invités avec des laissez-passer pour une activité locale est un autre moyen de continuer à semer la gentillesse.

À propos de l'étude sur l'étiquette en avion et à l'hôtel

Cette étude a été réalisée pour le compte d'Expedia par Northstar Research Partners, une entreprise mondiale de recherche stratégique. L'enquête a été menée en ligne du 12 au 29 avril 2019 en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique, à l'aide d'un groupe fusionné de meilleurs panels. L'étude a été menée auprès de 18 237 personnes interrogées dans 23 pays. Pour les données spécifiques au Canada, 1 000 adultes ayant voyagé par avion ou ayant séjourné dans un hôtel ou une propriété de vacances ont été sélectionnés au hasard pour l'échantillon. Ceux qui n'avaient pas voyagé par avion ou séjourné dans un hôtel ou une propriété de vacances étaient disqualifiés.

