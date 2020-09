La gamme Eco Log se bonifie avec l'arrivée en scène du modèle 584F

MISSISSAUGA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Offrant une capacité de chargement de 16 tonnes, l'Eco Log 584F entre en scène pour devenir le sixième modèle de porteur de la gamme Eco Log. Ce nouveau venu est le deuxième plus grand porteur de la gamme, puisqu'il complète les modèles 574F et 594F actuels du segment des machines de grande taille.

« Depuis le lancement de notre série F au début de 2020, nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur les machines, notamment en ce qui a trait à leur résistance, leur fiabilité et leur flexibilité, ainsi qu'à leur nouvelle conception. Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de produits pour y inclure l'Eco Log 584F, une machine qui non seulement possède toutes les caractéristiques recherchées, mais les améliore également, en plus de posséder la capacité de chargement requise par nos clients, » a déclaré Anders Gustafson, chef de la direction d'Eco Log.

La fusion entre Eco Log et Gremo au printemps dernier a donné naissance à l'une des gammes de porteurs les plus vastes et les plus complètes du marché, couvrant une capacité de chargement allant de 8,5 à 20 tonnes. Le nouveau modèle 584F élargit encore davantage la gamme en donnant à Eco Log la capacité de couvrir les besoins variés du marché et de proposer des modèles de porteurs adaptés à tous les terrains et à toutes les tâches possibles.

« Notre investissement dans la gamme de porteurs en 2020 est un grand pas en avant pour Eco Log. Avec l'ajout du 584F, nous sommes fiers de pouvoir offrir en toute confiance à nos clients une gamme complète d'abatteuses et de porteurs pour une exploitation forestière productive, rentable et à long terme, » a ajouté M. Gustafson.

Quelques faits sur l'Eco Log 584F

Ce porteur à charge exceptionnelle offre une capacité de chargement élevée de 16 tonnes.

Comme toutes les machines de la série F, l'Eco Log 584F est équipé d'un moteur Stage V de Volvo Penta, connu pour sa grande efficacité, sa robustesse et sa fiabilité.

La transmission de la machine a été mise à jour avec un nouveau bogie plus puissant, adapté à la grande capacité de traction et de charge qui distingue l'Eco Log 584F des autres porteurs de même taille.

Une nouvelle gamme de pompes hydrauliques avec une cylindrée de 175 cm3 (10,7 po 3 ) offerte de série ou de 210 cm 3 (12,8 po 3 ) en option permet d'utiliser l'unité avec une plus grande variété de grues. L'amélioration du débit d'huile permet d'effectuer des mouvements simultanés, ce qui augmente la capacité, ainsi que la flexibilité.

) offerte de série ou de 210 cm (12,8 po ) en option permet d'utiliser l'unité avec une plus grande variété de grues. L'amélioration du débit d'huile permet d'effectuer des mouvements simultanés, ce qui augmente la capacité, ainsi que la flexibilité. Comme toutes les machines de la série F, l'Eco Log 584F est conçu pour offrir une grande facilité d'entretien. La calandre s'ouvre sur le côté, ce qui facilite le nettoyage du radiateur, tandis que le capot est actionné électriquement pour simplifier l'entretien.

Les grandes ailes facilitent l'entrée et la sortie de la cabine et abritent à la fois une boîte à outils et des batteries, les rendant ainsi facilement accessibles.

La calandre de l'Eco Log 584 est décorée du logo lumineux de la marque, composé du pin et de la lettre E, un détail de conception qui crée un effet saisissant lorsque la machine apparaît dans l'obscurité.

SOURCE Strongco Corporation

Renseignements: Eco Log, Anders Gustafson, Chef de la direction, Eco Log Group AB, +46 70 320 7510, ecologforestry.com/en/; Strongco (Distributeur canadien), Maria Valentini, Directrice du marketing, 905-670-5100, [email protected], strongco.com

