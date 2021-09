Le succès des écrans gaming GIGABYTE a attiré l'attention des communautés de joueurs et des médias technologiques. Rtings.com, un site influent reconnu pour ses évaluations impartiales, a mis à l'essai plusieurs modèles populaires à la demande des consommateurs et a fait l'éloge de leur performance globale. Le M28U de 28 pouces a été nommé le meilleur écran gaming 4K pour les consoles de jeu de nouvelle génération avec son entrée HDMI 2.1 rarement vue, qui comprend une prise en charge native 4K/120 Hz pour une expérience de jeu immersive. Le M32Q a été nommé le meilleur moniteur USB-C de 32 pouces pour une utilisation au bureau et le modèle comprend de nombreuses options de connectivité ainsi que le commutateur KVM intégré. Ce moniteur riche en fonctionnalités offre également une qualité d'image exceptionnelle et des performances de couleur adaptées au jeu et à la productivité. Enfin, Rtings.com a désigné le M27Q comme meilleur moniteur de jeux 1440p sur le plan du budget (Best Budget 1440p Gaming Monitor) pour son temps de réponse exceptionnel, sa faible latence d'entrée et sa fréquence de rafraîchissement élevée.