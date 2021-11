Michael Audain, président de la Fondation Audain, déclare : « Des œuvres d'art importantes ont été créées sur cette côte pendant des milliers d'années, alors qu'aujourd'hui, les artistes visuels de Vancouver sont reconnus pour leurs réalisations partout dans le monde. Yoshi et moi sommes heureux de participer à la construction d'une nouvelle galerie d'art à Vancouver parce que nous aimons la Colombie-Britannique et nos artistes. Nous espérons que le splendide nouveau bâtiment fonctionnera bien afin d'exposer les œuvres de nos artistes de premier plan ainsi que pour initier les jeunes aux merveilles de l'art. Vancouver a été une bonne chose pour notre famille, alors nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous joindre à la Ville de Vancouver, au gouvernement de la Colombie-Britannique, à la famille Chan et à de nombreux autres généreux donateurs pour faire de cet important projet une réalité. »

La nouvelle Galerie d'art de Vancouver au Chan Centre for the Visual Arts sera un centre d'art multifonctionnel et un espace communautaire, soit un projet revitalisé qui embrasse le changement. La nouvelle galerie offrira un espace plus spacieux pour appuyer les artistes et le secteur culturel de la région en Colombie-Britannique. Le projet devrait créer environ 3 000 emplois dans le secteur de la construction et 1 000 emplois permanents dans le secteur du tourisme.

Le bâtiment est conçu par les architectes suisses Herzog & de Meuron en collaboration en collaboration avec les architectes de Vancouver Perkins & Will et en consultation avec des artistes des peuples Salish du littoral. Cette consultation se reflète dans la conception du bâtiment et son utilisation de pratiques durables. La nouvelle galerie sera la première galerie d'art bâtie comme une maison passive en Amérique du Nord, une norme volontaire d'efficacité énergétique qui réduit considérablement l'empreinte écologique du bâtiment. Grâce à cette nouvelle installation, la Galerie d'art de Vancouver démontre son engagement envers le développement durable et reconnaît fièrement son emplacement sur les territoires ancestraux et non cédés des nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh).

« La nouvelle Galerie d'art de Vancouver, depuis sa conception et son design, reflétera la vision du monde des Salish du littoral », affirme Skwetsimeltxw, Willard « Buddy » Joseph, aîné en résidence de la Galerie d'art de Vancouver et consultant en art et en conception. La conception de la façade a été élaborée au cours d'une série d'ateliers de collaboration entre l'équipe d'architectes, la galerie et les artistes représentant les trois nations hôtes. Depuis mars 2021, les artistes autochtones locaux Debra Sparrow, Chepximiya Siyam' Janice George, Skwetsimeltxw, Willard « Buddy » Joseph, et Angela George ont été engagés comme consultants en art et en conception dans le cadre du projet. « La riche expression extérieure est bien plus qu'un design; elle représente l'énergie et la protection spirituelles », dit Joseph.

« Nous sommes très reconnaissants de ce don de la Fondation Audain, qui nous rapproche considérablement de notre objectif, déclare Anthony Kiendl, chef de la direction et directeur de la Galerie d'art de Vancouver. Notre objectif est de recueillir 160 millions de dollars supplémentaires auprès des secteurs privé et public. Nous espérons que ce don historique encouragera d'autres membres de notre communauté et de partout au pays à appuyer notre vision. Grâce à la générosité de nos donateurs, à la créativité des artistes et au soutien de nos communautés, nous transformons la galerie d'art pour transformer le monde, a déclaré M. Kiendl, qui s'est joint à la galerie il y a un an. Ce projet offrira des occasions d'apprentissage et d'inspiration à des millions de visiteurs de la galerie. Les galeries d'art renforcent la capacité de la société à résoudre les problèmes en mobilisant la capacité des visiteurs à penser de façon créative et à voir le monde de différentes façons. Nous renforçons la capacité des générations futures à être résilientes, créatives et saines. »

« Une page d'histoire a été écrite en Colombie-Britannique aujourd'hui grâce au généreux don de Michael Audain. Il s'agit d'un jalon incroyable non seulement pour la galerie, mais aussi pour la communauté artistique », a déclaré Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport. Notre gouvernement continuera de travailler avec la Galerie d'art de Vancouver et d'autres partenaires à ce nouveau chapitre passionnant qui consiste à réinventer ce projet patrimonial. »

« Le magnifique don de 100 millions de dollars de la Fondation Audain témoigne de la transformation qu'une nouvelle galerie d'art de Vancouver peut apporter à l'art au Canada, a déclaré le maire de Vancouver, Kennedy Stewart. Les artistes et les amateurs d'art du monde entier sont maintenant au courant de l'avenir de Vancouver en tant que destination mondiale pour les expositions qui inspirent, stimulent et ravissent. »

Le don de la Fondation Audain fait suite à un don visionnaire de 40 millions de dollars de la Chan Family Foundation pour établir le Chan Centre for the Visual Arts et à un investissement initial de 50 millions de dollars de la province de la Colombie-Britannique. L'engagement de la Ville de Vancouver à désigner un site appartenant à la Ville est évalué à plus de 100 millions de dollars. De plus, jusqu'à maintenant, 50 millions de dollars ont été promis par des donateurs individuels et des fondations.

La Galerie d'art de Vancouver du Chan Centre for the Visual Arts sera située entre les rues Cambie et Beatty, avec une entrée principale sur la rue Georgia, au centre-ville de Vancouver. Elle comprendra plus de 80 000 pieds carrés d'espace d'exposition, soit plus du double de l'espace existant. De plus, il y aura un dépôt d'œuvres d'art visible, un théâtre, une bibliothèque et un centre de recherche, des studios d'artistes, des locaux pour les artistes invités, ainsi qu'une garderie et une prématernelle en arts visuels, situés autour d'une cour de 40 000 pieds carrés. Le bâtiment abritera également l'Institute of Asian Art, un nouveau Centre for Art and Communication et une maison communautaire autochtone polyvalente.

À propos de la Galerie d'art de Vancouver

Fondée en 1931, la Galerie d'art de Vancouver est reconnue comme l'une des institutions d'arts visuels les plus novatrices en Amérique du Nord. Les expositions révolutionnaires, les vastes programmes publics et l'accent mis sur l'avancement des études mettent tous l'accent sur l'art historique et contemporain de la Colombie-Britannique et du monde entier. Une attention particulière est accordée aux réalisations des artistes autochtones, ainsi qu'à celles de la région Asie-Pacifique, par l'entremise de l'Institute of Asian Art fondé en 2014. Les expositions de la Galerie explorent également l'impact des images dans la sphère plus large de la culture visuelle, du design et de l'architecture.

La Galerie d'art de Vancouver est un organisme de bienfaisance sans but lucratif appuyé par ses membres, des donateurs individuels, des sociétés de financement, des fondations, la Ville de Vancouver, la province de la Colombie-Britannique par l'entremise du BC Arts Council et du Conseil des arts du Canada.

La Galerie d'art de Vancouver est située sur les territoires ancestraux et non cédés des nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) et est respectueuse des intendants autochtones des terres qu'elle occupe, dont les riches cultures sont essentielles à la vie artistique de Vancouver et au travail de la Galerie.

À propos de la Fondation Audain

La Fondation Audain est un organisme de financement des arts visuels fondé par Michael Audain et Yoshiko Karasawa. Michael Audain, président de Polygon Homes Ltd., est un ardent collectionneur d'art de Vancouver. La Fondation Audain soutient depuis longtemps les arts visuels dans les galeries publiques et les universités partout au Canada, notamment en construisant le Musée d'art Audain à Whistler, en Colombie-Britannique. Michael Audain est également président de la Fondation Jean-Paul-Riopelle, qui a des bureaux à Montréal et à Vancouver.

