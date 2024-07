TORONTO, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La plus récente multimillionnaire de l'Ontario sera la première personne à vous dire à quel point ça peut changer les choses de recevoir un coup de main lorsqu'on en a besoin, puisque c'est grâce à cela qu'elle a réussi à surmonter bien des difficultés dans sa vie. Aujourd'hui, Patricia (Patty) Warden, d'Ottawa, fait la fête, car elle vient de gagner le gros lot de 70 millions de dollars de LOTTO MAX et elle souhaite venir en aide à sa famille et sa collectivité avec cet incroyable gain inattendu. Patty a gagné le gros lot du tirage du 31 mai 2024 de LOTTO MAX.

Pendant sa célébration remplie d'émotions, la femme âgée de 49 ans a confié qu'elle est devenue mère alors qu'elle était adolescente, qu'elle a combattu un cancer au début de l'âge adulte, qu'elle a surmonté sa dépendance à la drogue et qu'elle est sobre depuis plus de 25 ans. Elle veut que les gens sachent que, si elle a pu y arriver, tout le monde le peut aussi. Grâce à l'amour et au soutien de sa famille et de ses amis, Patty a pu bâtir une carrière lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Elle sait qu'avec le bon réseau de soutien, tout le monde peut s'aider soi-même. Maintenant, Patty entrevoit les merveilleuses possibilités qui se présentent grâce à son incroyable gain.

Patty, qui a récemment pris sa retraite d'une entreprise de remise en état de domiciles après sinistre, aime jouer à de nombreux jeux de loterie d'OLG depuis des années, notamment CROSSWORD, THE BIG SPIN, et bien sûr, LOTTO MAX. Elle utilise la Mise-éclair d'OLG pour choisir ses numéros de loterie. Ce sont les numéros choisis par la Mise-éclair qui lui ont valu son gros lot de 70 millions de dollars.

Patty était assise sur sa terrasse et vérifiait son billet de LOTTO MAX lorsqu'elle a senti que sa main gauche la démangeait. Selon une croyance, si vous avez la main gauche qui gratte, c'est que vous allez recevoir de l'argent. Peu de temps après, cette croyance s'est avérée, car elle a remarqué que les sept numéros de son billet correspondaient aux numéros de LOTTO MAX sur OLG.ca.

« C'est là que j'ai perdu tous mes moyens et que j'ai commencé à crier, a expliqué Patty. Mon mari a entendu le vacarme, a vu mon visage devenir rouge et il est venu en courant pour m'empêcher de tomber du patio! ».

Elle a dit à son époux que tous les numéros sur son billet correspondaient mais, comme elle ne portait pas ses lunettes, il lui a demandé de vérifier ses numéros à nouveau. Le couple s'est servi de l'appli d'OLG et a vu la mention « Grand gagnant » apparaître sur l'écran.

« Mes genoux ont flanché et j'ai cru encore une fois que j'allais tomber. Je n'arrêtais pas de penser que ce n'était qu'un rêve, que j'allais me réveiller et me rendre compte que tout cela n'était pas vrai. »

La deuxième personne à qui Patty a annoncé cette nouvelle surprenante était sa mère, qui a emménagé avec Patty et son époux dernièrement. « Ma mère essayait de me calmer et de comprendre ce que je disais. Lorsque j'ai réussi à parler assez clairement pour qu'elle comprenne que j'avais gagné à la loterie et combien j'avais gagné, elle était bouleversée par l'émotion. »

Le moment est ensuite venu de le dire aux quatre enfants de Patty, qui n'arrivaient tout simplement pas à y croire. « J'ai su immédiatement combien ce gain allait changer ma vie et celle de mes enfants et de mes petits-enfants. Mes enfants étaient emballés, émotifs et extrêmement reconnaissants. »

L'une des premières choses que Patty fera est d'acheter une nouvelle maison à sa fille. Puis, elle cherchera une maison pour elle-même, son mari, leurs deux enfants et sa mère. Patty a précisé que cette maison doit se situer à proximité de la nouvelle demeure de sa fille. « Je veux rester proche de ma famille. Notre ménage multigénérationnel a une merveilleuse dynamique et je veux trouver une maison qui répondra à tous nos besoins. Patty aidera aussi son autre fille et sa famille à payer leurs dépenses.

Patty est une ardente défenseure des programmes de soutien pour l'autisme, car plusieurs membres de sa famille sont touchés par ce trouble. Elle a toujours rêvé d'aider les personnes atteintes d'autisme et maintenant, grâce à son gain, elle peut le faire.

Un autre des souhaits chers de Patty est d'aider les gens aux prises avec une dépendance. « Je suis une ancienne toxicomane. Je suis sobre depuis 25 ans. C'est un parcours qui dure toute la vie, et je tiens à montrer aux autres qu'ils peuvent le faire aussi, avec l'accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai eu la chance d'avoir l'amour et le soutien de ma mère pour devenir et rester sobre et je me dois d'essayer d'aider les autres qui veulent aussi s'en sortir.

« Certaines personnes ont été à mes côtés toute ma vie, y compris dans mon parcours avec la dépendance et le cancer. Au fil des ans, elles m'ont permis d'arriver où je suis, et je veux qu'elles m'accompagnent. Elles se reconnaissent et savent que je ne les oublierai pas.

« Je suis entourée de gens qui m'aiment et qui veulent ce qui est le mieux pour moi. Ils veulent s'assurer que cet argent dure longtemps, surtout mon mari. Il a été et continuera d'être une présence terre à terre alors que nous nous installons dans cette nouvelle vie. Je pense que tout le monde mérite d'être aimé. Ma philosophie est que l'amour prime. »

Il y a une dernière chose que Patty veut faire maintenant qu'elle a 70 millions de dollars dans son compte bancaire. « Je vais dormir! Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis que j'ai découvert que j'avais gagné. Je suis submergée par une vague d'émotion même quand j'essaie de dormir. Je suis soulagée de ne plus avoir à me réveiller et à m'assurer que le billet est encore en lieu sûr », a-t-elle dit en riant.

Le billet gagnant a été acheté à Mr. Gas, chemin Ogilvie, à Ottawa.

