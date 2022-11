HONG KONG, 16 novembre 2022 /CNW/ - D'une génération à l'autre, l'amour du soccer de qualité a atteint de nouveaux sommets et, en rétrospective, a instauré une culture riche et historique qui unit des millions de personnes au-delà des différentes frontières. Cette année, Toshiba TV devient la télévision officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Les téléviseurs de Toshiba offrent non seulement des images captivantes et authentiques, mais aussi une qualité sonore qui fait vibrer le cœur. Ces caractéristiques rendent possible un spectacle de soccer vraiment fascinant et réaliste pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, mais ce n'est pas tout. Des technologies conviviales comme des fonctions de télécommande et de commandes vocales à partir de téléphones intelligents sont rendues possibles par des systèmes d'exploitation de pointe qui mettent en évidence la prouesse des téléviseurs Toshiba.

En collaborant avec la plus importante association de la culture du soccer pour offrir une expérience de visionnement superbe et sans pareil, Toshiba TV démontre son engagement continu à l'égard de son savoir-faire, qui est au cœur des affaires et de l'esprit sportif. Cette résonnance avec l'esprit de ce sport international s'exprime de façon saisissante dans la réception de la reconnaissance précieuse d'événements de classe mondiale comme la Coupe du Monde de la FIFA™, par la flotte de produits DELO, UHD et intelligents de Toshiba TV.

Les télévisions phares de Toshiba TV ont connu un énorme succès sur les marchés mondiaux cette année. En cette fin d'année, Toshiba TV tâchera de mériter son titre de télévision officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, en offrant une expérience inoubliable de visionnement de soccer de premier ordre.

À propos de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar. Il s'agit de la 22e édition de cette compétition, et de la première à être disputée dans le monde arabe. Le tirage pour la phase de groupe de la Coupe du monde a eu lieu à Doha, au Qatar, le 1er avril 2022, afin de préparer le terrain pour le tournoi. Les trois dernières places de qualification ont été comblées en juin, alors que le Pays de Galles, l'Australie et le Costa Rica ont complété le groupe de 32 équipes.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte 70 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde ou au Japon à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Depuis sa première production de téléviseurs en 1952, Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

