La fusion d'Aimbridge Hospitality et d'Interstate Hotels & Resorts est achevée aujourd'hui

La transaction crée un chef de file mondial dans la gestion hôtelière tierce

DALLAS et ARLINGTON, Virginie, 28 octobre 2019 /CNW/ - Aimbridge Hospitality (« Aimbridge »), la plus grande société indépendante de gestion hôtelière en Amérique du Nord, annonce que sa fusion avec Interstate Hotels & Resorts (« Interstate »), un important exploitant hôtelier multinational indépendant, sera terminée le 25 octobre 2019. La société combinée administrera un portefeuille regroupant plus de 1 400 propriétés de marque et indépendantes dans 49 États et 20 pays. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Par cette fusion, Aimbridge et Interstate créeront des offres améliorées pour les propriétaires hôteliers, tirant parti d'une plate-forme mondiale élargie : des capacités accrues en matière de données et d'analyse, un plus grand bassin de talents assorti de ressources et de soutien accrus sur le plan des ventes, du marketing, du commerce électronique et de l'infrastructure de gestion des revenus, notamment. En créant cette plate-forme amplifiée, la société aura les ressources et la portée internationale requises pour fournir des services supérieurs de gestion hôtelière à ses partenaires hôteliers et des expériences positives à ses clients.

Dave Johnson, ancien cofondateur et chef de la direction d'Aimbridge, devient chef de la direction de la société combinée. Michael Deitemeyer, ancien président et chef de la direction d'Interstate, devient président mondial, lui qui supervisera les opérations internationales et les disciplines de l'entreprise. Après la fusion, la société disposera d'un bassin de talents comptant plus de 60 000 employés assurant le meilleur service de sa catégorie, et ce, partout dans le monde.

« Aimbridge est ravie d'avoir terminé cette fusion transformatrice », soutient Dave Johnson, chef de la direction à Aimbridge Hospitality. « Mike et moi sommes convaincus que la combinaison de nos deux sociétés robustes nous permettra de tirer parti de notre envergure accrue pour offrir des occasions incomparables aux membres de notre équipe et davantage de valeur à nos propriétaires. »

« Cette fusion nous aidera à concrétiser notre vision commune, qui consiste à être le meilleur exploitant de sa catégorie grâce à des ressources talentueuses, des systèmes, des technologies et des capacités de service permettant de produire des résultats dans l'ensemble des catégories de produits hôteliers », affirme Mike Deitemeyer, président mondial d'Aimbridge Hospitality.

Avec l'achèvement de la fusion, la société nouvellement combinée se positionnera sous la bannière Aimbridge Hospitality en Amérique. Son siège social se trouvera à Plano, au Texas. Les autres bureaux d'Aimbridge seront situés partout en Amérique du Nord, dont Atlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Puerto Rico, San Clemente, Scottsdale et Toronto. La marque Interstate sera mise à profit dans les marchés internationaux avec le concours de bureaux européens à Amsterdam, Birmingham, Glasgow et Moscou.

À propos d'Aimbridge Hospitality

Aimbridge Hospitality est le leader mondial de la gestion hôtelière tierce, exploitant des hôtels de marque luxueux qui offrent des services complets et des services sélectionnés, des destinations hôtelières, des centres de congrès et des hôtels-boutiques. Aimbridge et Interstate Hotels & Resorts ont fusionné en 2019 et représentent maintenant un portefeuille de première qualité comptant plus de 1 400 propriétés de marque et indépendantes dans 49 États et 20 pays. Aimbridge est établie à Plano, au Texas, et possède des bureaux supplémentaires à Atlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Puerto Rico, San Clemente, Scottsdale et Toronto. Pour obtenir plus d'information à propos d'Aimbridge Hospitality, veuillez consulter le www.aimbridgehospitality.com et rejoignez Aimbridge sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017730/Aimbridge_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE Aimbridge Hospitality

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kellie McCrory, MCA Group, 214.654.0402, poste 1, kellie@mcaprgroup.com, ou Lana Baugh, MCA Group, 214.654.0402 poste 3, lana@mcaprgroup.com, https://www.aimbridgehospitality.com

Related Links

https://www.aimbridgehospitality.com