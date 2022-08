TORONTO, le 25 août 2022 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est heureuse de dévoiler le nom du lauréat du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie 2022, ainsi que les noms des candidats ayant reçu une mention honorable. Ce prix annuel rend hommage aux organismes qui élaborent et mettent en œuvre, partout au Canada, des programmes novateurs d'acquisition de compétences en littératie pour adultes.

La plus haute distinction des prix de l'innovation en littératie sera décernée à la Further Education Society of Alberta, qui recevra également une somme de 20 000 $ à investir dans ses programmes futurs. Outre le grand prix, une somme de 10 000 $ sera remise à deux candidats ayant reçu une mention honorable.

Les lauréats ont tous démontré que leurs programmes ont eu une incidence positive dans la vie de leurs apprenants adultes ainsi que dans les collectivités, en plus de servir de modèle à d'autres organismes.

« Nous avons reçu tant de fantastiques candidatures cette année que c'était difficile de ne choisir que trois gagnants, mais les programmes que nous avons fini par choisir nous ont réellement impressionnés non seulement par leur niveau de créativité et d'innovation, mais aussi leur considérable effet sur les niveaux de littératie des Canadiens, déclare Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous tenons à remercier la Canada Vie pour son soutien à l'égard de ce prix, lequel contribue ultimement à renforcer les capacités dans les domaines de la littératie et de l'apprentissage. »

Depuis la création du Prix en 2012, 53 distinctions ont été décernées à des organismes d'alphabétisation de partout au pays (11 premiers prix et 42 mentions honorables), ce qui représente un financement de 440 000 $ pour l'avancement des programmes d'alphabétisation.

« Canada Vie reconnaît le besoin de programmes communautaires axés sur la mise en œuvre d'innovations visant à promouvoir la littératie, indique Debbie Down, directrice des relations communautaires chez la Canada Vie. Nous sommes fiers de travailler de concert avec ABC Alpha pour la vie Canada dans le but de récompenser les organismes qui favorisent la diversité au sein de nos collectivités en élaborant des méthodes sur mesure de perfectionnement des compétences des adultes en littératie. Toutes nos félicitations à la Further Education Society of Alberta ainsi qu'aux deux candidats ayant reçu une mention honorable. »

Le Prix de l'innovation en littératie sera remis à la Further Education Society of Alberta en octobre prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix virtuelle. Lors de cette cérémonie, qui sera suivie d'une discussion dirigée, ABC présentera chacun des lauréats du Prix en 2022 ainsi que leurs pratiques exemplaires, qui constituent une véritable source d'inspiration pour l'ensemble du secteur de la littératie. Inscrivez-vous à l'événement virtuel (qui sera présenté en anglais).

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

Further Education Society of Alberta (FESA), Calgary (Alberta)

Programme : Cooks with Stones

Le programme Cooks with Stones (CwS) vise à commémorer les enseignements traditionnels uniques des bandes îyârhe Nakoda Eyithkabi, ce qui signifie « peuple des montagnes de Nakoda ». Ils sont également connus sous le nom de « Stoneys-Nakodas ». Ce programme développe les compétences en littératie des participants et favorise leurs placements professionnels valorisants auprès d'un employeur partenaire en appliquant les compétences et les enseignements traditionnels des Stoneys et en mettant en évidence les liens entre ceux-ci et la réussite en milieu de travail. CwS a été créé de concert avec la collectivité dans le cadre du projet Going the Distance de la Further Education Society of Alberta (FESA), qui vise à remédier au problème de la sous-représentation des Autochtones dans la population active en soutenant les entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

CwS cherche à accroître la capacité des employeurs partenaires à recruter, à encadrer et à fidéliser les employés autochtones en développant leurs compétences sur le plan culturel ainsi que leur compréhension du mentorat, du lien entre la culture autochtone et le milieu de travail, et du rôle de la littératie et des compétences essentielles au travail. Il s'agit d'un effort de collaboration visant à éliminer les obstacles à l'emploi pour les jeunes Stoneys et à créer des possibilités d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme de la région. En plus d'améliorer leur niveau de littératie et leurs compétences essentielles, les participants découvriront également les bases de la culture des Stoneys, de leurs traditions, de leur histoire et de leur connaissance de la terre, et apprendront comment ces compétences sont transférables à un environnement de travail non autochtone.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 10 000 $ chacun

Pinnguaq Association, Iqaluit (Nunavut)

Programme : Inclusive Futures: Skilled Workforce Development in Nunavut

Inclusive Futures: Skilled Workforce Development in Nunavut est un programme de littératie numérique mettant l'accent sur l'acquisition des compétences essentielles et professionnelles destiné aux adultes sans emploi dans les communautés éloignées du Nunavut. La majorité des apprenants du programme sont des Inuits ayant peu de compétences en littératie numérique ou faisant face à des obstacles qui entravent leur accès à la technologie. Dans le cadre du programme, chaque apprenant reçoit un ordinateur portable qu'il peut garder, ainsi qu'un accès à l'Internet.

Le programme se divise en deux parties. La première est un atelier de 4 jours sur les compétences fondamentales en littératie numérique, qui est ouvert à tous. Certains apprenants utilisent le programme pour apprendre à rédiger des curriculums vitæ et des lettres de présentation, tandis que d'autres s'attaquent à des activités plus complexes, par exemple apprendre le codage. Dans le cadre de la deuxième partie du programme, les participants poursuivront leur parcours grâce à la plateforme d'apprentissage autonome en ligne de Pinnguaq, tout en profitant d'un soutien continu. Cette plateforme est gratuite et comprend plus de 400 ressources d'apprentissage sur une variété de domaines, dont la technologie et la littératie numérique, les compétences essentielles, la littératie financière, les compétences pour l'emploi, la gestion de la vie personnelle et la préparation à l'emploi.

Stella's Circle Community Services, St. John's (T.-N.-L.)

Programme : Stella's Circle Adult Basic Education Level 1 (ABE)

Stella's Circle Adult Basic Education Level 1 (ABE) est un programme d'emploi destiné aux apprenants qui ont besoin d'une éducation de base pour adultes. La plupart des apprenants du programme souffrent de problèmes de santé physique ou mentale, sont aux prises avec la dépendance ou la pauvreté, ou ont été impliqués dans le système judiciaire. Face à ces nombreux obstacles à l'emploi, le programme ABE adopte une approche holistique pour appuyer ses apprenants.

En plus d'assister à la formation en classe, les participants peuvent choisir de travailler dans l'un des trois établissements connexes au programme : un restaurant, un service de nettoyage et une entreprise de réparation domiciliaire. Les participants sont ainsi en mesure d'utiliser les compétences apprises en classe dans le contexte de leur travail, ainsi que d'acquérir des compétences supplémentaires qui les aideront à l'avenir à trouver un emploi et à demeurer en poste. Le programme a pour objectif d'établir des liens entre l'apprentissage et des résultats réels et concrets qui améliorent la vie des participants.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la littératie ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site https://abcalphapourlavie.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Ashley Tilley, Communications, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected]