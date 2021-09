De plus en plus de gens accordent la priorité à la cuisine à la maison et EPEIOS facilite encore plus les comportements visant à éviter les choix malsains en matière de nourriture, sans perdre de vue la saveur avec l'EPEIOS CP247A, le dernier modèle de la série de friteuses à convection Epicure+, une friteuse très fonctionnelle avec une capacité beaucoup plus grande, semblable à un four.

La friteuse à convection EPEIOS CP247A couvre 6 fonctions : la friture à air chaud, le four, le grille-pain, le déshydrateur, la décongélation et le levage de pâtes. Cela répond pour ainsi dire à la plupart de vos besoins en cuisine. Sans compter que son mode de cuisson double vous permet de choisir librement entre la cuisson haute et la cuisson basse, en fonction des repas.

La friteuse à convection Epeios CP247A utilise une circulation d'air chaud à 360 degrés pour cuire les aliments et la température peut atteindre 220 °C (428 °F). Elle consomme jusqu'à 75 % moins d'huile et nécessite au moins 20 % moins de temps que les friteuses traditionnelles. Cela signifie que vous pouvez cuisiner des versions plus saines de vos plats et collations préférés.

Alors que la plupart des friteuses à convection sur le marché ont une capacité limitée qui ne convient peut-être qu'à deux personnes, tout au plus, la friteuse à convection EPEIOS, en tant que type spécifique de friteuse, offre de façon innovante une plus grande capacité avec moins d'espace utilisé sur le comptoir. C'est ce qu'on appelle une FRITEUSE à convection.

La capacité impressionnante de 14 L de la friteuse (14,8 QT) vous permet de faire griller jusqu'à 15 tranches de pain à la fois, de cuire un poulet de 2,9 livres ou de faire cuire une pizza de 10 pouces. Elle est assez grande pour accueillir trois grilles en même temps au maximum, ce qui vous permet de cuisiner des plats principaux et d'autres en-cas en même temps pour des repas familiaux rapides.

Si vous êtes nouvellement propriétaire d'une friteuse, ou même novice en cuisine, les 16 programmes préréglés - frites, ailes, bifteck, croustilles, poisson, légumes, maïs soufflé, poulet, gâteau, brochette, pizza, pain grillé, biscuits, décongélation, déshydratation et maintien au chaud - vous permettront de passer à travers l'étape des premiers apprentissages.

À propos de EPEIOS

En fournissant des appareils ménagers intelligents pratiques, novateurs et axés sur l'expérience, avec une esthétique minimaliste, EPEIOS a été mis sur pied pour rendre la vie quotidienne des utilisateurs d'EPEIOS simple, agréable et élégante.

EPEIOS explore des partenariats avec des distributeurs du monde entier. Pour en savoir plus, visitez EPEIOS LinkedIn ou le site Web : www.xepeios.com / www.epeios.jp

