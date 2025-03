CALGARY, AB et OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Pour souligner le Mois de la prévention de la fraude et lutter contre la menace grandissante que représente la fraude à l'investissement en ligne, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), le Centre antifraude du Canada (CAFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) invitent les Canadiens à lutter contre la fraude en signalant les activités suspectes, et à redoubler de vigilance lorsqu'ils envisagent des occasions de placement en ligne.

Les ACVM, le CAFC et la GRC sont particulièrement préoccupés par la fréquence et le raffinement croissants des cas de fraude à l'investissement en ligne. Pour la première fois depuis que les ACVM observent les incidents de fraude à l'investissement, le nombre de victimes est en hausse chez les jeunes Canadiens. Selon l'Indice ACVM des investisseurs 2024, 46 % des Canadiens ont indiqué être tombés sur des occasions de placement sur les médias sociaux. Les escrocs exploitent les pressions financières du quotidien et proposent des gains rapides et faciles pour leurrer les Canadiens de toute provenance.

« La fraude à l'investissement en ligne est une menace importante au bien-être et à la sécurité financière des Canadiens », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Nous observons une tendance inquiétante montrant que les escrocs exploitent les plateformes de médias sociaux et numériques pour cibler les Canadiens, et nous les invitons tous à faire preuve de prudence et à s'informer au sujet de chaque occasion de placement avant de confier leur argent durement gagné. »

Plus tôt dans l'année, le CAFC, service national qui effectue la collecte de renseignements sur la fraude, a révélé que la fraude à l'investissement a occasionné des pertes déclarées de 310 millions de dollars en 2024. Par contre, il estime qu'entre 90 % et 95 % des cas de fraude ne sont pas dénoncés, ce qui laisse entrevoir que ce montant ne représenterait qu'une parcelle du préjudice réellement causé aux Canadiens. Les données du CAFC montrent que le harponnage (escroquerie par courriel ciblé) et la fraude sentimentale - deux tactiques utilisées couramment dans la fraude à l'investissement en ligne - comptaient parmi les dix types de fraude les plus signalés l'an dernier.

La lutte contre l'escroquerie et la fraude est l'affaire de tous. La prévention demeure au cœur de ce combat, et il est essentiel que les Canadiens s'informent sur les arnaques fréquemment employées et apprennent à les reconnaître. Les sites Web des ACVM et du CAFC sont d'excellentes sources d'information sur les fraudes à l'investissement courantes (voir la page Fraudes courantes des ACVM ou Fraude à l'investissement du CAFC).

« Pour la victime, la fraude ne fait pas que fragiliser ses finances, elle la hante bien après sa découverte. Si vous avez été pris pour cible, faites un signalement : c'est la meilleure façon de lutter contre les fraudeurs et de faire en sorte que d'autres ne connaissent pas le même sort », a affirmé Chris Lynam, directeur général du Centre antifraude du Canada.

La perturbation des activités frauduleuses nécessite des renseignements qui mettent en lumière les moyens et les méthodes employés par les criminels. Souvent, les victimes hésitent à admettre s'être fait duper, ou ont honte de le faire. Cependant, un signalement fournit à la GRC, aux membres des ACVM et au CAFC de précieux renseignements qui contribuent à l'application de la loi et à la prévention.

« La GRC collabore avec ses partenaires des forces de police à l'échelle provinciale, nationale et internationale, ainsi qu'avec d'autres organismes comme les ACVM, pour trouver des moyens novateurs d'accroître son efficacité et de mettre en œuvre des stratégies concluantes en matière de lutte contre la fraude. Le public compte également parmi ces partenaires, et nous invitons les Canadiens à signaler les cas d'escroquerie et de fraude pour ainsi nous aider à cerner des tendances permettant aux organismes d'application de la loi de mieux cibler leurs efforts. Les renseignements recueillis servent également à adapter les messages de sensibilisation afin d'alerter les gens et d'éviter les pertes », a dit Richard Burchill, directeur général, Criminalité financière de la GRC.

Vous êtes victime d'une fraude à l'investissement, ou croyez l'être? Faites immédiatement un signalement. Faites de même si vous ou une personne que vous connaissez avez été la cible d'une tentative de fraude. Ainsi, vous pourriez éviter à quelqu'un d'autre de se faire dérober toutes ses économies.

Signalez toute fraude à l'investissement à l'autorité en valeurs mobilières ou au corps de police de votre province ou territoire.

Statistiques et faits saillants tirés de l'Indice ACVM des investisseurs 2024 et du palmarès des dix fraudes les plus courantes signalées au CAFC en 2024 :

En 2024, la fraude à l'investissement a coûté aux Canadiens plus de 310 millions de dollars en pertes déclarées.

Le CAFC a reçu plus de 4 000 signalements de fraude à l'investissement en 2024.

Le harponnage et la fraude sentimentale, couramment utilisés dans la fraude à l'investissement en ligne, comptent parmi les dix fraudes les plus courantes qui ont été signalées au CAFC en 2024.

Pas moins de 23 % des Canadiens soupçonnent avoir été victimes d'une tentative de fraude à l'investissement, une progression de cinq points depuis 2020.

L'incidence de la fraude à l'investissement est en hausse chez les Canadiens de 55 ans et moins.

Le nombre de tentatives de fraude visant les gens sans épargne, ou peu, et les nouveaux investisseurs est en croissance.

Une proportion de 46 % des Canadiens indiquent être tombés sur des occasions de placement sur les médias sociaux.

En cas de fraude à l'investissement, 34 % des Canadiens ont indiqué qu'ils feraient un signalement à la police ou à la GRC, et 8 %,qu'ils se tourneraient vers l'autorité en valeurs mobilières de leur province ou territoire.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

