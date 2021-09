La Fraternité des Policiers de la Ville de Terrebonne dénonce fermement les récentes affirmations du maire

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fraternité des Policiers de la ville de Terrebonne tient à dénoncer fermement l'ensemble des propos tenus cette semaine par le maire Plante. Ces mêmes propos viennent ici démontrer une mauvaise foi évidente du maire qui tente d'induire la population en erreur par l'invention d'affirmations plus farfelues les unes que les autres.

En effet, la multitude de propos mensongers tenus par le maire récemment dénote son manque de connaissance du terrain et de la réalité actuelle au Service de police. N'y a-t-il pas lieu de se rappeler que c'est un conseiller de l'équipe du maire qui est venu affirmer au cours des derniers mois vouloir avoir la tête de la direction de la police suite aux élections de novembre 2021? Les policiers de la Ville de Terrebonne continuent ainsi de faire les frais de la guerre entre le politique et la direction, et ce, au détriment de l'amélioration du service à la population.

« Les propos tenus par le maire Plante dans l'article paru le 1er septembre dernier dans le Journal de Montréal sont complètement faux. Il s'agit clairement d'une tactique afin de faire dévier le débat des réels enjeux de la campagne électorale. Il tente d'obtenir un capital de sympathie auprès de la population en rabaissant ses propres employés. Nous sommes complètement déçus et consternés à la Fraternité par l'attitude du maire» de déclarer Patrick Lepage, président de la Fraternité des policiers de Terrebonne.

« Le maire Plante affirme qu'il aimerait régler les conventions collectives avant la tenue des élections municipales de novembre prochain, mais ne veut absolument pas négocier. Il a d'ailleurs déférer le dossier devant les tribunaux sans réelles discussions. Et ce n'est pas en propageant des affirmations absurdes comme il le fait que nous pourrons arriver à discuter. Nous sommes outrés par cette attitude fermée et nous ne comprenons pas l'entêtement du maire à ne pas vouloir collaborer. L'expression grand parleur, petit faiseur lui sied à merveille depuis le début de son mandat. Nous sommes des policiers et policières dévoués qui continuent et continueront de servir notre population malgré un climat de travail actuellement désastreux attribuable aux méthodes utilisées par le maire» de conclure M. Lepage.

