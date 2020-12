La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec lance son nouveau site web

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) est fière d'annoncer le lancement de son nouveau site web. Les dernières nouvelles et activités concernant notre organisation seront disponibles à l'adresse fccrq.org.

Cette nouvelle plateforme est le fruit d'une longue démarche pour assurer une meilleure communication avec les membres et aussi avec la communauté journalistique. Il est maintenant simple de consulter tous les communiqués, mémoires, rapports et autres documents pertinents. De plus, la première partie de l'histoire de la FCCRQ y est racontée, de 1966 à 1981, pour permettre une meilleure mise en contexte des réalités actuelles que vivent les contrôleurs routiers.

Revendications

La Fraternité représente 300 membres. Elle est présentement en négociation pour le renouvellement de sa convention collective.

La FCCRQ poursuit ses démarches pour quitter la SAAQ et relever plutôt du ministère de la sécurité publique. Elle revendique aussi le port d'une arme de service pour ses membres.

La FCCRQ rappelle que son groupe d'agents de la paix-constables est le seul de la province à n'être toujours pas armé. Son président, Éric Labonté, a d'ailleurs déposé un mémoire sur ces enjeux le 2 décembre dernier.

La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec est affiliée à l'Alliance de la fonction publique du Canada et à la FTQ.

SOURCE Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ)

Renseignements: Isabelle Charette, FCCRQ, 514-703-3423