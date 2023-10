Un grand retour marqué par une nouvelle image de marque

BROSSARD, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les amoureux des fraises du Québec peuvent maintenant se réjouir, car le fruit emblématique de l'été est désormais accessible toute l'année, et ce, partout à travers la province ! Issue d'une culture novatrice et respectueuse de l'environnement, la Fraise d'hiver est maintenant disponible dans les différentes bannières de Sobeys : IGA, IGA extra, Rachelle-Béry, Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix. Naturellement sucrée, bien rouge et sans trace de pesticides chimiques, la Fraise d'hiver offre une option de choix pour les consommateurs avides de produits locaux… même en hiver !

Nouvelle saison, nouvelle image de marque !

Pour faire connaître son produit de Vaudreuil jusqu'en Gaspésie, la Fraise d'hiver s'est donné les moyens de ses ambitions et affiche dès maintenant une toute nouvelle image de marque ; le goût distinctif du produit, ses bénéfices environnementaux et ses bienfaits pour la santé sont mis en vedette. De plus, un tout nouveau site Web entièrement voué au produit a vu le jour. On y propose des recettes et des contenus éducatifs à propos de la culture verticale. Les consommateurs peuvent aussi s'attendre à davantage de contenu sur les réseaux sociaux, alors que les efforts seront soutenus pour joindre la clientèle cible et faire connaître la succulente Fraise d'hiver sous différents angles.

Pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et pour préserver la fraîcheur du produit à travers la chaîne de distribution, un nouvel emballage entièrement recyclable est également offert. Grâce à son contenant fabriqué à 100 % de plastique recyclé postconsommation et fait au Québec, la durée de vie du produit est prolongée et la conservation à la maison est facilitée. Il a été conçu en collaboration avec Tilton, un fabricant d'emballages de la région de Québec qui s'approvisionne directement des plastiques issus de la collecte sélective. Pour assurer une salubrité maximale et faciliter la mise en marché, le contenant est scellé avec une pellicule papier qui est aussi entièrement recyclable.

Cultiver l'innovation : une fraise bonne pour vous et pour la planète

La Fraise d'hiver est le fruit d'une culture novatrice au sein de fermes verticales conçues par l'entreprise Ferme d'Hiver qui se spécialise en agrotechnologie. Beau temps, mauvais temps, la Fraise d'hiver est récoltée à la main sur 14 étages de haut et livrée presque chaque jour afin de garantir une fraîcheur optimale et une sécurité d'approvisionnement. Dans les fermes verticales, seule l'eau de pluie alimente les plants, et 90 % de celle-ci est récupérée afin qu'elle circule à travers le processus de culture. Le gaspillage alimentaire est également réduit, car les pertes à la production sont limitées par l'environnement contrôlé.

« Quel bonheur de pouvoir enfin faire goûter les fruits de l'innovation partout au Québec ! En arrivant sur les tablettes, la Fraise d'hiver offre aux consommateurs une plus grande variété d'aliments frais au bon goût d'ici, mais aussi une option de qualité pour ajouter de la saveur et des couleurs à nos hivers rigoureux. Merci à Sobeys pour leur appui depuis nos débuts. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur un réseau de détaillants aussi dévoué à valoriser les produits d'ici, été comme hiver ! » - Daphné Mailhot, directrice, Commercialisation, marketing et communication

« Chez Sobeys, nous sommes constamment à la recherche de produits locaux de qualité. Et c'est ce que nous avons trouvé avec Fraise d'hiver, un produit de chez nous que l'on peut savourer pendant la saison froide ! Nous sommes très fiers d'en être devenus les premiers distributeurs et de maintenant être en mesure de les offrir en exclusivité dans l'ensemble des IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans nos autres bannières. » - Francis Bérubé, directeur mise en marché et gestion des catégories, fruits et légumes, Sobeys

À propos de Fraise d'hiver

La Fraise d'hiver est le fruit de l'innovation d'ici. Elle est récoltée d'octobre à juin grâce aux techniques novatrices de l'agriculture verticale intérieure. Naturellement sucrée, bien rouge et sans trace de pesticides chimiques, elle est l'option locale de choix pour égayer vos hivers et faire le plein de vitamines ! Cueillie à la main chaque jour sur 14 étages de haut dans les 8 fermes verticales du centre d'innovation de l'entreprise Ferme d'Hiver, la Fraise d'hiver est un choix sain pour votre santé et celle de la planète !

SOURCE Fraise d'hiver

Renseignements: Daphné Mailhot, Directrice, Commercialisation, marketing et communication, [email protected]