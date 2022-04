La FQPPU salue l'intention de la ministre de l'Enseignement supérieur d'adopter un projet de loi visant à définir et protéger la liberté académique dans le milieu universitaire

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - En s'appuyant sur la définition de l'UNESCO de la liberté académique, cette loi proposera un cadre commun à l'ensemble des établissements universitaires au Québec et offrira ainsi une protection égale à l'ensemble des professeur.es et des autres acteurs du monde universitaire, quel que soit le lieu de travail. Du fait de l'importance de la liberté académique dans l'atteinte des finalités de l'institution universitaire, permettant aux professeur.es de fournir des points de vue différenciés, des analyses critiques et des jugements indépendants, le projet de loi no 32 constitue pour la FQPPU un geste important de la part du gouvernement dans son rôle de garant du développement du réseau universitaire québécois.

Rappelons que la FQPPU a constamment eu à cœur, depuis sa création, la défense de la liberté académique et qu'elle a mis de l'avant, depuis février 2020, la proposition d'une loi encadrant la liberté académique, dont l'idée a été réaffirmée lors de la consultation sur « L'Université du futur » aussi bien que dans les consultations de la commission Cloutier (Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire).

La FQPPU maintient son espoir d'obtenir l'intégration dans ce projet de loi d'une clause interprétative permettant aux arbitres du Tribunal du travail de ne pas inféoder la liberté académique au devoir de loyauté envers l'employeur, ainsi que d'une obligation pour les établissements universitaires de prendre fait et cause pour les employé.es qui feraient l'objet d'une poursuite-bâillon du fait de leur exercice de la liberté académique.

La FQPPU entend travailler en ce sens avec le gouvernement, dans la perspective de défendre les intérêts de ses membres et de favoriser la poursuite du bien commun, entendu que le bien commun repose sur la libre recherche du savoir et de sa diffusion.

La FQPPU représente la majorité des professeures et professeurs réguliers dans les universités francophones et anglophones du Québec.

